Российский дипломат, подозреваемый в приобретении секретной информации компании мобильной связи Softbank, выехал из Японии

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Нарита, преф. Тиба, 10 февраля (Jiji Press). Российский дипломат, подозреваемый в незаконном получении торговых секретов Softbank Corp. от сотрудника этой компании, вылетел из Японии из международного аэропорта Нарита возле Токио без ответа на просьбу полиции явиться на допрос.

Бюро общественной безопасности столичного управления полиции Токио планирует направить в прокуратуру обвинение в нарушении закона о недобросовестной конкуренции заместителю российского торгового представителя в Японии Антона Калинина.

Согласно следственным источникам, 18 февраля прошлого года Калинин, предположительно относящийся к Службе внешней разведки (СВР), происходящей от КГБ, подстрекал Араки Ютаку, в то время старшего сотрудника в штаб-квартире Softbank по продвижению мобильных информационных технологий, к получению корпоративных секретов, включая информацию о местонахождении базовых станций, с серверного компьютера.

48-летний Араки сказал следователям, что он получил несколько десятков тысяч йен ​​за данные и вывез другие конфиденциальные документы в марте, хотя Бюро считает, что полученная им общая сумма составляут сотни тысяч йен.

Первоначально Калинин попросил его предоставить информацию, уже находящуюся в открытом доступе, за наличные деньги. Позже он потребовал конфиденциальную информацию и, несмотря на то, что Араки подозревал, что дипломат был шпионом, Араки дал её, потому что, по словам источников, хотел денег.

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