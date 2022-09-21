Кисида призывает к усилению роли ООН
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Нью-Йорк, 20 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул необходимость усиления роли Организации Объединенных Наций в момент, когда российское вторжение в Украину потрясло самые основы международного порядка.
В речи, произнесённой на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Кисида также выразил свою решимость построить мир без ядерного оружия, критикуя угрозы со стороны России применить такое оружие.
Упомянув Россию и её агрессию против Украины, Кисида заявил, что это действие, нарушающее принципы и основы Устава ООН.
«Настало время мобилизовать силу и мудрость для обеспечения международного порядка, основанного на верховенстве права», – сказал премьер-министр, подчеркнув важность укрепления функций Организации Объединённых Наций, включая реформирование её Совета Безопасности.
Кисида сказал, что Генеральная Ассамблея является единственным универсальным органом, который определяет интересы международного сообщества, очевидно имея в виду резолюцию, осуждающую Россию за её вторжение в Украину, которая была принята подавляющим большинством голосов в марте. По его словам, Япония будет работать над дальнейшим возрождением Генеральной Ассамблеи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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