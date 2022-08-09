Глава ООН назвал обстрел АЭС в Украине «самоубийственным»

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Токио, 8 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что недавние обстрелы Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины являются «самоубийственными».

Об этом он заявил на пресс-конференции, организованной Японским национальным пресс-клубом в Токио.

Хотя Гутерриш не указал, какая страна атаковала атомную станцию, а Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, он сказал, что поддерживает усилия по стабилизации ситуации, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии могли посетить объект.

6 августа Гутерриш впервые посетил ежегодную мемориальную церемонию мира, которая состоялась в городе Хиросима на западе Японии, пострадавшем от атомной бомбардировки США 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Он стал первым действующим главой ООН, присоединившимся к мероприятию за 12 лет.

В своём выступлении на церемонии он призвал к отказу от применения ядерного оружия первыми пятью крупнейшими ядерными державами мира.

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