Глава ООН назвал обстрел АЭС в Украине «самоубийственным»
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Токио, 8 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что недавние обстрелы Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины являются «самоубийственными».
Об этом он заявил на пресс-конференции, организованной Японским национальным пресс-клубом в Токио.
Хотя Гутерриш не указал, какая страна атаковала атомную станцию, а Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, он сказал, что поддерживает усилия по стабилизации ситуации, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии могли посетить объект.
6 августа Гутерриш впервые посетил ежегодную мемориальную церемонию мира, которая состоялась в городе Хиросима на западе Японии, пострадавшем от атомной бомбардировки США 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Он стал первым действующим главой ООН, присоединившимся к мероприятию за 12 лет.
В своём выступлении на церемонии он призвал к отказу от применения ядерного оружия первыми пятью крупнейшими ядерными державами мира.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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