Японская полиция делится с компаниями информацией для предотвращения ущерба от шпионской деятельности
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Токио, 4 сентября (Jiji Press). Японская полиция активизирует усилия по предотвращению кражи информации о передовых технологиях, информируя бизнес о методах, используемых шпионами.
Инициатива Бюро общественной безопасности Департамента столичной полиции Токио появилась после того, как оно предотвратило кражу информации в компании, к которой в прошлом году обратился российский шпион.
Хотя для полиции необычна такая стратегия, как уведомление компаний и предотвращение инцидентов до того, как будут приняты меры против подозреваемых, высокопоставленный чиновник департамента сказал об изменении отношения к предотвращению краж информации.
Полиция меняет свою стратегию борьбы со шпионажем, она будет работать над подготовкой корпораций к противодействию кражам, одновременно разрабатывая шпионов.
В 2021 году полицейское управление Токио запустило проектную группу по этому вопросу. Оно предоставило информацию о методах, используемых шпионами, и профилактических мерах более чем 1800 компаниям.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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