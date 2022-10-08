Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
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Токио, 8 октября (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский 7 октября подписал указ о признании претензий Японии на Северные территории – контролируемые Россией острова в Тихом океане.
Зеленский в видеообращении заявил, что указ подтверждает, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Японии, включая Северные территории, которые находятся под российской оккупацией.
Ранее 7 октября Верховная Рада Украины приняла резолюцию о признании Северных территорий территорией Японии.
В резолюции говорится, что Украина поддерживает позицию Японии по островам, призывая международное сообщество принять все возможные меры для установления правового статуса Северных территорий как принадлежащих Японии.
В резолюции не использовалось распространённое в бывшем советском блоке выражение «Курильские острова», которое обозначает цепь островов, которые в Японии называются Тисима и Северные территории.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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