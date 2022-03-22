Россия приостановила переговоры о мирном договоре с Японией в связи с санкциями

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Токио, 22 марта (Jiji Press). В настоящее время Россия не намерена продолжать переговоры с Японией по урегулированию территориального спора двух стран и заключению мирного договора о Второй мировой войне, заявил 21 марта МИД России.

Критикуя санкции Японии против России, принятые в связи с её вторжением в Украину, министерство заявило, что Москва намерена приостановить программу, позволяющую безвизовые посещения японцами Северных территорий, удерживаемых Россией, и выйти из ведущихся переговоров о совместной экономической деятельности.

МИД России выступил с заявлением по поводу этих шагов, заявив, что они являются контрмерами против решения японского правительства. В ведомстве пояснили, что Россия приняла меры ввиду того, что односторонние ограничения, введенные Японией в отношении России в связи с ситуацией на Украине, носят явно враждебный характер.

На переговорах по мирному договору министерство заявило, что Россия не может обсуждать базовый документ о двусторонних отношениях со страной, занимающей откровенно враждебную позицию и стремящейся нанести ущерб интересам России.

В министерстве также заявили, что вся ответственность лежит на Японии, которая сознательно избрала антироссийский курс вместо взаимовыгодного сотрудничества или добрососедских отношений.

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