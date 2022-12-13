Лидеры G-7 обещают помочь Украине усилить противовоздушную оборону, премьер-министр Кисида намерен продемонстрировать твёрдую решимость во время саммита в Хиросиме
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Берлин, 12 декабря (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» пообещали помочь Украине укрепить противовоздушную оборону, чтобы она могла лучше противостоять российским ракетным атакам, направленным на критически важные объекты инфраструктуры.
«Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике с немедленным акцентом на обеспечение Украины системами и средствами противовоздушной обороны», – говорится в совместном заявлении лидеров G-7 после видеоконференции.
Однако лидеры «Большой семёрки» воздержались от обещания предоставить Украине ракетные батареи Patriot американского производства.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что лидеры «Большой семёрки» продемонстрируют своё твёрдое намерение проявить решительное противодействие любым односторонним попыткам изменить статус-кво с помощью силы или ядерных угроз, когда они встретятся в Хиросиме в следующем году.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность каждой из стран G-7 за их поддержку в войне с Россией. Японии он выразил благодарность за её сильное лидерство в Азии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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