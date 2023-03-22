Премьер-министр Кисида во время своего первого визита в Киев встретился с президентом Зеленским

Новости

Токио, 22 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во время своей первой поездки в Украину с момента вступления в должность в октябре 2021 года.

На встрече 22 мартя Кисида выразил «непоколебимую солидарность» Японии со страдающей от войны страной и пообещал 30 миллионов долларов в виде новой помощи на нелетальное оборудование.

Кисида также пригласил Зеленского на саммит Большой семёрки основных демократий в Хиросиме в мае, где Кисида будет председательствовать. Зеленский примет участие в саммите онлайн.

Кисида также объявил о дополнительной помощи в размере 470 миллионов долларов для помощи Украине в энергетической и других сферах.

Лидеры двух стран договорились повысить уровень отношений своих стран до уровня особого глобального партнёрства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме