Премьер-министр Кисида во время своего первого визита в Киев встретился с президентом Зеленским
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Токио, 22 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во время своей первой поездки в Украину с момента вступления в должность в октябре 2021 года.
На встрече 22 мартя Кисида выразил «непоколебимую солидарность» Японии со страдающей от войны страной и пообещал 30 миллионов долларов в виде новой помощи на нелетальное оборудование.
Кисида также пригласил Зеленского на саммит Большой семёрки основных демократий в Хиросиме в мае, где Кисида будет председательствовать. Зеленский примет участие в саммите онлайн.
Кисида также объявил о дополнительной помощи в размере 470 миллионов долларов для помощи Украине в энергетической и других сферах.
Лидеры двух стран договорились повысить уровень отношений своих стран до уровня особого глобального партнёрства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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