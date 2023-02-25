Украинские эвакуированные в Японии ощущают языковой барьер: принято решение об оказании поддержки для овладения языком

Украинские эвакуированные в Японии ощущают языковой барьер: принято решение об оказании поддержки для овладения языкомПолитика Общество
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Прошёл год с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Взрослые мужчины не могут выехать из страны из соображений национальной обороны, но до 15 миллионов украинцев, в основном это женщины, дети и старики, временно покинули страну. Около 2300 человек приняла Япония.
Анкетный опрос, проведенный фондом Nippon Foundation, который оказывает помощь эвакуированным в оплате проезда в Японию и проживания в стране, показал, что многие люди столкнулись с языковым барьером и не могут эффективно общаться с японцами.
Если сравнивать опросы в июле и декабре 2022 года, процент тех, кто «почти не говорит», снизился с 68% до 47%, зато выросла доля людей, которые «могут понимать только простой японский. Несмотря на некоторое улучшение владения японским языком, более 80% людей по-прежнему испытывают трудности в повседневном общении.
20 февраля четыре украинских эвакуированных рассказали о нынешней ситуации в Nippon Foundation.
Ольга Вдовенко приехала в Японию со свекровью и трёхлетним сыном в марте прошлого года, когда была на шестом месяце беременности, а в июле родила дочь. «Я свободно говорю по-английски, но совершенно не знаю японского, поэтому мне очень сложно, – сказала она. – Поскольку я могу общаться с японцами только простыми фразами, я использую японский язык только в магазинах, больницах и детских садах». Несмотря на наличие маленького ребёнка, она дважды в неделю посещает уроки японского и занимается самостоятельно.
Юлия Вацык, которая приехала в Японию в октябре и учится в качестве студента-исследователя в Университете Цукуба, сказала: «Это не европейский язык, и поэтому не появляется каких-то ассоциаций, которые могли бы подсказать, из-за чего сложно учить базовую лексику, изучение иероглифов также требует времени и усилий».
«Я выучила слово сумимасэн, обозначающее извинение, но знакомый японец научил меня, что в непринуждённой обстановке можно использовать гомэн», – говорит она. Кроме того, у студентов есть свои гибкие подходы – они, например, создали кружок для просмотра японских анимационных фильмов с английскими субтитрами для межкультурного общения.
Игорь Кулемза и Вера Рубежанська вели беззаботную жизнь на пенсии до мая, когда они эвакуировались в Японию, где живет их дочь. Игорь рассказал: «Я посещал уроки японского языка, организованные местными властями, но многого не понимал». Для человека старше 60 лет выучить совершенно новый язык весьма непросто.
Вера говорит: «Я хочу научиться общаться на японском языке. Потом, когда закончится война, я вернусь в Украину и буду рассказывать родным о той помощи, которую здесь получила, и чувстве поддержки в Японии».
В 2022 году фонд Nippon Foundation начал предоставлять экстренную помощь, а в 2023 году он сосредоточится на предоставлении поддержки для долгосрочного пребывания. Фонд планирует предоставлять стипендию до 1 миллиона йен в год 100 людям на срок до 2 лет для обучения в школах японского языка, чтобы они могли воспользоваться своим опытом и способностями, полученными в Украине, и найти постоянную работу, которая обеспечит им финансовую независимость. Заявки принимаются с 1 марта.
Фотография к заголовку: Ольга Вдовенко и её дочь Богдана, родившаяся в Японии в июле 2022 г.
Все фотографии Nippon.com
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