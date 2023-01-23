Япония выпустит облигации для финансовой помощи Украине

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Токио, 20 января (Jiji Press). Правительство Японии готовится выпустить специальные облигации для фонда Группы Всемирного банка, чтобы помочь увеличить международную финансовую помощь Украине, которая испытывает агрессию со стороны России, сообщили информированные источники.

Так называемые вкладные облигации обеспечат гарантию со стороны Японии на часть кредитов Всемирного банка Украине. Правительство Японии заплатит за облигации наличными по запросу.

Правительство планирует представить соответствующий законопроект на очередной сессии парламента Японии, которая начнётся 23 января.

Законопроект установит верхний предел суммы выпуска таких облигаций, и правительство будет координировать свои действия со Всемирным банком, чтобы определить конкретную сумму выпуска.

Облигации планируется выпустить в фонд, связанный с кредитами для Украины, который будет создан Международным банком реконструкции и развития, кредитором Группы Всемирного банка.

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