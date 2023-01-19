Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме

Новости

Токио, 18 января (Jiji Press). Приехавшая в Японию украинская эксперт выразила надежду, что президент Владимир Зеленский лично примет участие в саммите Большой семёрки – крупнейших демократических стран, который состоится в мае в городе Хиросима на западе Японии.

Встречаясь с прессой вместе с другими украинскими экспертами в Японском национальном пресс-клубе в Токио, Алена Гетманчук, директор аналитического центра, призвала премьер-министра Японии Кисиду Фумио посетить Украину, поскольку в этом году Япония председательствует в Большой семёрке.

Она также выразила надежду, что Зеленский лично присоединится к саммиту в Хиросиме.

Она сказала, что для присутствия Зеленского потребуется приглашение от Кисиды и оно будет зависеть от хода войны в его стране, добавив, что президент должен серьёзно рассмотреть возможность визита, если его пригласят.

В прошлом месяце Зеленский посетил Соединенные Штаты, прибыв туда через Польшу во время своей первой зарубежной поездки с начала российского вторжения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме