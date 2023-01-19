Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме
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Токио, 18 января (Jiji Press). Приехавшая в Японию украинская эксперт выразила надежду, что президент Владимир Зеленский лично примет участие в саммите Большой семёрки – крупнейших демократических стран, который состоится в мае в городе Хиросима на западе Японии.
Встречаясь с прессой вместе с другими украинскими экспертами в Японском национальном пресс-клубе в Токио, Алена Гетманчук, директор аналитического центра, призвала премьер-министра Японии Кисиду Фумио посетить Украину, поскольку в этом году Япония председательствует в Большой семёрке.
Она также выразила надежду, что Зеленский лично присоединится к саммиту в Хиросиме.
Она сказала, что для присутствия Зеленского потребуется приглашение от Кисиды и оно будет зависеть от хода войны в его стране, добавив, что президент должен серьёзно рассмотреть возможность визита, если его пригласят.
В прошлом месяце Зеленский посетил Соединенные Штаты, прибыв туда через Польшу во время своей первой зарубежной поездки с начала российского вторжения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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