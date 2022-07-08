Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
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Токио, 7 июля (Jiji Press). В Токио состоялась встреча, на которой были представлены отчёты студентов, отправленных из Японии в Польшу для поддержки эвакуированных из Украины, бежавших от российского вторжения.
Встреча была организована фондом Nippon Foundation и его Волонтёрским центром, приславшими студентов.
Тридцать студентов в прошлом месяце около двух недель занимались волонтёрской деятельностью возле пограничного пункта и на временном объекте в Польше для эвакуированных из Украины.
Они помогали раздавать еду и напитки, сортировали гуманитарную помощь, собирали мусор и знакомили беженцев с японской культурой.
21-летний Онда Тайсэй, студент четвёртого курса факультета иностранных языков Софийского университета, перед поездкой в Польшу создал веб-сайт для предоставления украинцам информации на русском языке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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