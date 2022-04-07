Представитель правительства Японии назвал массовые убийства возле Киева военным преступлением
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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу назвал недавнее предполагаемое массовое убийство мирных жителей под Киевом «военным преступлением».
Многочисленные тела, предположительно принадлежащие мирным жителям, были обнаружены недалеко от украинской столицы после того, как российские войска покинули этот район.
«Убийство множества невинных мирных жителей является серьёзным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением», – заявил Мацуно на пресс-конференции. Указав на необходимость тщательного расследования того, что там произошло, высокопоставленный представитель правительства заявил, что «военное преступление России должно быть наказано».
Правительство Японии впервые назвало действия России, связанные с её продолжающимся вторжением в Украину, военным преступлением. Комментарии Мацуно с использованием такой риторики для осуждения России соответствуют реакции Соединенных Штатов и европейских стран.
«Мы очень серьёзно относимся к тому факту, что многие мирные жители стали жертвами (российского вторжения), – сказал Мацуно. – Мы глубоко потрясены». По его словам, Япония будет с большим вниманием следить за действиями Совета Безопасности ООН, тесно сотрудничая с международным сообществом, в том числе с другими крупными странами Большой семёрки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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