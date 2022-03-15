Япония призвала компании, обменивающие криптовалюту, избегать обслуживания объектов санкций против России
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Токио, 14 марта (Jiji Press). Правительство обратилось к 30 провайдерам услуг по обмену криптовалюты в Японии с просьбой прекратить транзакции с любыми объектами санкций, наложенных на Россию за её вторжение в Украину.
Правительство стремится предотвратить использование анонимных цифровых валют в качестве лазейки для обхода экономических и финансовых санкций со стороны Японии, США и европейских стран.
Правительство призывает 30 поставщиков услуг по обмену криптовалюты не производить выплаты тем, кто считается объектом санкций.
Выплаты подозреваемым должны быть приостановлены до тех пор, пока не будет подтверждено, что они не включены в санкционные списки.
Правительство просит провайдеров оперативно сообщать о случаях, когда они узнают, что получатели криптовалюты являются объектами санкций.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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