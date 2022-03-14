В Японии муниципальные власти готовятся принять эвакуированных из Украины
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Токио, 12 марта (Jiji Press). Местные органы власти в Японии готовятся к приёму людей, бегущих из Украины. Ранее в этом месяце премьер-министр Кисида Фумио заявил о готовности своей страны принять людей, эвакуирующихся после вторжения России в Украину.
Трое таких людей уже прибыли из Украины в префектуру Кагосима на юго-западе Японии, по меньшей мере один из них является гражданином Украины.
Официальный представитель правительства префектуры Кагосима сказал, что в настоящее время оно предоставляет консультации по вопросам размещения и обеспечения средств к существованию.
Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила в пятницу, что столичное правительство выделило 100 единиц государственного жилья для приема беженцев из Украины. Планируется увеличить их количество до 700, обеспечив таких людей одеждой и другими вещами.
Сейчас в японской столице проживает около 500 украинцев. Ситуация в Украине «меняется каждую минуту», сказала Коике, добавив: «Мы будем реагировать гибко и своевременно».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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