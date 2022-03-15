Япония уже приняла 29 человек, эвакуировавшихся из Украины из-за вторжения России

Новости

Токио, 14 марта (Jiji Press). Число украинцев, бежавших в Японию от военной агрессии России, на 13 марта уже составило 29 человек, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Они приехали в Японию, где у них есть родственники или знакомые, после того как премьер-министр Кисида Фумио 2 марта заявил о готовности его страны принять бегущих из Украины людей.

По словам чиновников, правительство ожидает, что приедут и украинцы, не имеющие родственников или знакомых в Японии.

Ряд органов местного самоуправления предлагает украинцам жилье и возможности для работы.

На пресс-конференции Мацуно заявил, что местные органы власти и компании должны сообщать о своих планах поддержки Агентству иммиграционных служб Японии, чтобы государство могло всесторонне собрать информацию и предоставлять помощь в адаптации украинцам, бегущим из своей страны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме