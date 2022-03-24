Президент Украины Зеленский призвал Японию продолжать санкции против России

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Токио, 23 марта (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в парламенте Японии призвал Японию сохранять санкции против России..

Зеленский, первый в истории иностранный лидер, который обратился к парламенту онлайн, отметил, что Япония была первой страной в Азии, которая оказала давление на Россию из-за её вторжения в его страну.

Президент также выразил глубокую благодарность Токио за быструю поддержку Украины после начала российского вторжения.

Вновь осудив бесчеловечную военную агрессию России, президент заявил, что много радиоактивных веществ было выброшено в воздух, когда российские военные захватили Чернобыльскую АЭС на севере Украины – место самой страшной в истории аварии на атомной станции, которая произошла в 1986 году.

Зеленский сказал, что, по его данным, что Россия готовит химическую атаку – возможно, с использованием зарина или других материалов.

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