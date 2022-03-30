Япония может принять эвакуированных из Украины даже при отсутствии у них паспорта

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Токио, 29 марта (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что Япония может принять эвакуирующихся из Украины, даже если у них нет паспорта.

Правительство выразило это мнение в документе, отвечающем на письменные вопросы депутата от главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии. Документ был одобрен на заседании правительства в тот же день.

Согласно документу, дипломатические учреждения Японии будут выдавать проездные удостоверения вместо паспортов лицам, не имеющим паспорта не по своей вине.

Учитывая текущую ситуацию в Украине, проездные будут выдаваться в кратчайшие сроки, сообщили в правительстве.

Тем временем КДП 29 марта представила в Палату представителей, нижнюю палату парламента Японии, законопроект, который позволит стране беспрепятственно принимать эвакуированных из Украины и других стран.

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