Лидеры «Большой семёрки» договорились привлечь Путина к ответственности

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Брюссель, 24 марта (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» осудили вторжение России в Украину и согласились привлечь к ответственности президента России Владимира Путина и сторонников агрессии.

«С этой целью мы продолжим работать вместе вместе с нашими союзниками и партнёрами по всему миру», – говорится в заявлении лидеров G-7, принятом на экстренном заседании в Брюсселе. Они также выразили поддержку делу сбора доказательств военных преступлений.

Лидеры «Большой семёрки» призвали Россию вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины.

Они призвали «все страны не оказывать России военную или иную помощь для продолжения ее агрессии в Украине», – видимо, опасаясь, что Китай может предложить военную поддержку России или помочь Москве обойти санкции.

Все лидеры G-7, включая премьер-министра Японии Кисиду Фумио и президента США Джо Байдена, лично приняли участие в саммите, к которому также виртуально присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

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