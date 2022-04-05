Премьер-министр Японии осудил убийства гражданского населения в Украине

Новости

Токио, 4 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио осудил убийства людей – по-видимому, гражданских лиц, в городах возле Киева, столицы Украины.

3 апреля украинские власти сообщили, что тела 410 мирных жителей были обнаружены в городах Киевской области, из которых были выведены российские войска.

«Это акт нарушения международного права, который представляет собой гуманитарную проблему, – заявил Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра. – Мы должны жёстко осудить это».

«Мы будем делать то, что должна сделать наша страна, в сотрудничестве с международным сообществом», — сказал он, предложив Японии рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении России.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме