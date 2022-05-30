Япония упростит требования к стипендиям для украинцев

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Токио (Jiji Press) -- 27 мая Министерство образования Японии заявило, что требования для учащихся из Украины, участвующих в программе стипендий для зарубежных студентов, будут упрощены. В феврале Украина подверглась военному вторжению со стороны России.

В частности, для заявителей с украинским гражданством будут смягчены требования к успеваемости и знанию японского языка. Список документов, которые необходимо предоставить для обучения, также будет сокращен.

В ближайшее время министерство начнет прием заявок на получение стипендий в соответствии с упомянутыми требованиями. В рамках программы иностранным студентам, изучающим японский язык и культуру, предоставляется ежемесячная стипендия в размере 120 000 иен.

«Мы надеемся помочь столкнувшимся с трудностями украинским студентам учиться в японских университетах, чтобы создать человеческий ресурс, способный внести весомый вклад в восстановление Украины и развитие мира», - заявил на пресс-конференции министр образования Суэмацу Синсукэ.

В общей сложности 100 украинских студентов будут иметь право на получение такой помощи в течение года. Из них 70 человек будут отобраны по рекомендации университетов и начнут получать стипендии не позднее июля, а остальные 30 будут одобрены посольством Японии в Украине и начнут получать стипендии в октябре или позже.

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