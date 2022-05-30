Япония упростит требования к стипендиям для украинцев
НовостиОбщество Экономика Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио (Jiji Press) -- 27 мая Министерство образования Японии заявило, что требования для учащихся из Украины, участвующих в программе стипендий для зарубежных студентов, будут упрощены. В феврале Украина подверглась военному вторжению со стороны России.
В частности, для заявителей с украинским гражданством будут смягчены требования к успеваемости и знанию японского языка. Список документов, которые необходимо предоставить для обучения, также будет сокращен.
В ближайшее время министерство начнет прием заявок на получение стипендий в соответствии с упомянутыми требованиями. В рамках программы иностранным студентам, изучающим японский язык и культуру, предоставляется ежемесячная стипендия в размере 120 000 иен.
«Мы надеемся помочь столкнувшимся с трудностями украинским студентам учиться в японских университетах, чтобы создать человеческий ресурс, способный внести весомый вклад в восстановление Украины и развитие мира», - заявил на пресс-конференции министр образования Суэмацу Синсукэ.
В общей сложности 100 украинских студентов будут иметь право на получение такой помощи в течение года. Из них 70 человек будут отобраны по рекомендации университетов и начнут получать стипендии не позднее июля, а остальные 30 будут одобрены посольством Японии в Украине и начнут получать стипендии в октябре или позже.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Поддержка эвакуированных из Украины в Японии: фонд Nippon Foundation выделяет 5 млрд йен на 3 года на переезд в Японию и проживание
- В Японии эвакуированным из Украины подарили маски-переводчики: новая технология японской венчурной компании
- Япония предоставит дополнительный кредит Украине в 300 млн долларов
- Япония предоставит Украине дополнительную помощь, в том числе продовольствие и медикаменты
- В Японии обсуждают создание особого статуса для эвакуированных украинцев
- В Украине собака месяц ждёт убитую хозяйку
- Представитель правительства Японии назвал массовые убийства возле Киева военным преступлением
- Премьер-министр Японии осудил убийства гражданского населения в Украине