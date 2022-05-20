Япония предоставит дополнительный кредит Украине в 300 млн долларов

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Токио, 19 мая (Jiji Press). Япония предоставит 300 миллионов долларов кредита Украине дополнительно в условиях российской агрессии, заявил в премьер-министр Кисида Фумио.

Кисида объяснит план дополнительной помощи на двустороннем саммите с президентом США Джо Байденом и на саммите Quad между Японией, США, Австралией и Индией, которые должны состояться в Токио на следующей неделе.

«Нам нужно отреагировать (на украинский кризис) как члену Большой семёрки и международного сообщества», – сказал Кисида журналистам.

Кисида заявил о поддержке Украины и решительных намерениях продолжать помощь Украине.

Украина сталкивается с падением налоговых поступлений и всё более нуждается в средствах, поскольку её промышленность разрушена войной.

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