В Японии обсуждают создание особого статуса для эвакуированных украинцев

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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Япония будет способствовать обеспечению защиты эвакуированных украинцев, предоставив им статус «людей, приравненных к беженцам», заявил премьер-министр Кисида Фумио.

Множество людей спасается из Украины после вторжения России в их страну. При этом считается, что кто эвакуирующиеся из-за международных конфликтов не подходят под определение беженцев, данное Конвенцией ООН о статусе беженцев.

«Для того, чтобы должным образом защитить людей, которые могут подвергнуться преследованию по причинам, отличным от тех, которые предусмотрены конвенцией о беженцах, Министерство юстиции продумывает систему защиты таких людей таким же образом, как и беженцев», – сказал Кисида на пленарном заседании Палаты представителей, верхней палаты парламента.

Международная конвенция определяет беженцев как людей, которые могут подвергаться преследованию «по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определённой социальной группе или политических убеждений».

В ходе внеочередной парламентской сессии, которая должна быть созвана этой осенью, правительство намерено представить законопроект о пересмотре закона об иммиграционном контроле и признании беженцев, в котором оно будет призывать к принятию новой системы защиты людей, спасающихся от международных конфликтов.

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