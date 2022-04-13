В Украине собака месяц ждёт убитую хозяйку

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Токио, 12 апреля (Jiji Press). В городе Макаров в Киевской области на севере Украины в середине марта после того, как в конце февраля Россия начала вторжение, была изнасилована и убита женщина.

Её собака, не зная, что с ней случилось, продолжает ждать хозяйку у входной двери её дома.

О трагедии хозяина и истории собаки Рини рассказал в воскресенье в социальных сетях советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Российские войска отступили с северной части Украины, включая Макаров.

Эту собаку породы акита в местных СМИ называют «Макаровской Хатико», по аналогии со знаменитой Хатико, собаки той же породы, которая много лет ждала своего покойного владельца на токийской станции Сибуя.

Добровольцы пытались спасти собаку, но Рини отказывается идти с ними. Они кормят Рини, пытаясь найти нового хозяина для собаки.

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