Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о принципиальном запрете на импорт российской нефти
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Токио, 9 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио на саммите Большой семерки, который состоялся рано утром 9 мая по японскому времени, объявил, что его страна в принципе запретит импорт российской нефти в рамках дополнительных санкций в связи с вторжением России в Украину.
Позже он сообщил журналистам, что запрет на импорт будет вводиться поэтапно с учётом возможного воздействия этой меры на экономику.
На саммите, проходившем онлайн, Кисида заявил, что Япония сильно зависит от других стран в плане энергоресурсов. Хотя нефтяное эмбарго будет жёстким для страны, сейчас крайне важно, чтобы страны Большой семерки работали как единое целое, сказал премьер-министр своим коллегам из Большой семерки.
«Во время, когда есть опасения по поводу расшатывания международного порядка, важно единство международного сообщества», – сказал Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра утром 9 мая, добиваясь понимания решения Японии присоединиться к инициативе по запрету импорта российской нефти.
«Со временем мы сократим наш импорт таким образом, чтобы свести к минимуму негативное воздействие этой меры на жизнь людей и деловую активность», – добавил премьер-министр.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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