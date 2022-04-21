Восемь российских госслужащих покинули Японию после решения японского правительства об их выдворении из страны

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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Восемь российских дипломатов и торговых представителей покинули Японию после того, как японское правительство ранее в этом месяце приняло решение выслать их в связи с вторжением России в Украину.

На состоявшейся в тот же день пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что правительство подтвердило выезд российских официальных лиц, среди которых, как предполагается, есть лица, связанные с Главным разведывательным управлением России (ГРУ) и Службой внешней разведки (СВР), одним из преемников советского КГБ.

Днём из токийского аэропорта Ханэда вылетел российский самолет с официальными лицами.

8 апреля Токио потребовал от российской стороны, чтобы чиновники покинули Японию, осудив при этом Россию за убийства мирных жителей недалеко от Киева.

Для Японии выдворение сразу нескольких иностранных дипломатов – необычный шаг. В 2012 году посол Сирии в Японии был выслан из-за преследований администрацией президента Сирии Башара Асада антиправительственных повстанцев.

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