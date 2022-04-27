Япония предоставит Украине дополнительную помощь, в том числе продовольствие и медикаменты

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Токио, 26 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал предоставить Украине дополнительные продукты питания и лекарства в условиях продолжающейся агрессии России.

Кисида сообщил о плане, разработанном в ответ на запрос украинской стороны, президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонных переговоров.

«Мы будем работать вместе с заинтересованными странами, в том числе с нашими коллегами из Большой семёрки, и наращивать дипломатические усилия для поддержки Украины», – сказал Кисида журналистам после переговоров.

Это был четвёртый телефонный разговор между Кисидой и Зеленским с момента обострения военной напряженности между Украиной и Россией в феврале. Предыдущие переговоры состоялись 4 марта.

Во время разговора 26 апреля Кисида упомянул помощь Японии Украине, в том числе дополнительные кредиты в йенах на сумму 200 миллионов долларов, о которых было объявлено на прошлой неделе, а также защитные маски и дроны.

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