Поддержка эвакуированных из Украины в Японии: фонд Nippon Foundation выделяет 5 млрд йен на 3 года на переезд в Японию и проживание
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Вторжение России в Украину приобретает затяжной характер, и 28 марта фонд Nippon Foundation объявил, что предоставит эвакуированным из Украины людям, желающим посетить Японию, гуманитарную помощь в размере 5 миллиардов йен, которая будет использоваться на дорожные расходы и субсидии на проживание в течение трёх лет.
Некоторые муниципалитеты, в том числе Токио и Осака, уже объявили о поддержке в виде предоставления государственного жилья, а фонд Nippon Foundation выделяет помощь для устройства на новом месте проживания в размере 500 000 йен на семью, а также для покрытия расходов на проживание в размере 1 млн йен на человека в год в течение 3 лет (с условием, что максимальные годовые выплаты на одно домохозяйство не превысят 3 млн йен). Кроме того, фонд окажет финансовую поддержку некоммерческим организациям, которые поддерживают жизнь беженцев в Японии.
По данным Nippon Foundation, в настоящее время насчитывается около 900 украинских беженцев, желающих приехать в Японию. Фонд планирует оказать помощь и тем примерно 150 украинцам, которые уже прибыли в Японию. Президент фонда Сасакава Ёхэй сказал: «Мы просим 1900 украинцев, проживающих в Японии, отправить эту информацию по электронной почте и т. д. своим семьям, друзьям и знакомым, которые хотят эвакуироваться в Японию. Мы хотим их принять».
Офис поддержки украинских беженцев Nippon Foundation
- Форма запроса: https://forms.gle/3tKvhrYcjjBzupx26
- Телефон: 03-6229-5131
Фотография к заголовку: Студентка-беженец из Украины прибывает в аэропорт Фукуока 25 марта, её встречают студенты Японского университета экономики (Jiji Press)
Статьи по теме
- Лидеры «Большой семёрки» договорились привлечь Путина к ответственности
- Президент Украины Зеленский призвал Японию продолжать санкции против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по отношению к Путину не дала результатов
- Япония намерена прекратить экономическое сотрудничество с Россией
- Основные вехи истории Северных территорий
- Шесть российских военных кораблей прошли через пролив Соя в Японии
- Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ
- Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
- Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
- В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием
- Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
- Спортсмены из РФ и Беларуси не смогут участвовать в Паралимпиаде в Пекине -- Международный паралимпийский комитет
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины
- Министерство обороны России: Россия атаковала украинские военные объекты
- Япония объявила о санкциях против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал Путина искать дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
- Премьер-министр Японии выразил поддержку суверенитета Украины
- Парламент Японии в резолюции об Украине осудил попытки изменить статус-кво силой
- В Японии рассматривают возможность перенаправления импортируемого сжиженного газа в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины
- Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что в случае вторжения России в Украину Япония примет соответствующие меры в сотрудничестве с США