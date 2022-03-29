Поддержка эвакуированных из Украины в Японии: фонд Nippon Foundation выделяет 5 млрд йен на 3 года на переезд в Японию и проживание

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28 марта фонд Nippon Foundation объявил о мерах поддержки эвакуированных из Украины людей, которые хотят приехать в Японию. В течение трёх лет он планирует выделить около 5 миллиардов йен на дорожные расходы, жильё и расходы на проживание, а также на субсидирование организаций, оказывающих помощь эвакуированным.

Вторжение России в Украину приобретает затяжной характер, и 28 марта фонд Nippon Foundation объявил, что предоставит эвакуированным из Украины людям, желающим посетить Японию, гуманитарную помощь в размере 5 миллиардов йен, которая будет использоваться на дорожные расходы и субсидии на проживание в течение трёх лет.

Некоторые муниципалитеты, в том числе Токио и Осака, уже объявили о поддержке в виде предоставления государственного жилья, а фонд Nippon Foundation выделяет помощь для устройства на новом месте проживания в размере 500 000 йен на семью, а также для покрытия расходов на проживание в размере 1 млн йен на человека в год в течение 3 лет (с условием, что максимальные годовые выплаты на одно домохозяйство не превысят 3 млн йен). Кроме того, фонд окажет финансовую поддержку некоммерческим организациям, которые поддерживают жизнь беженцев в Японии.

По данным Nippon Foundation, в настоящее время насчитывается около 900 украинских беженцев, желающих приехать в Японию. Фонд планирует оказать помощь и тем примерно 150 украинцам, которые уже прибыли в Японию. Президент фонда Сасакава Ёхэй сказал: «Мы просим 1900 украинцев, проживающих в Японии, отправить эту информацию по электронной почте и т. д. своим семьям, друзьям и знакомым, которые хотят эвакуироваться в Японию. Мы хотим их принять».



Сасакава Ёхэй, президент фонда The Nippon Foundation, объясняет меры поддержки на пресс-конференции

Офис поддержки украинских беженцев Nippon Foundation

Фотография к заголовку: Студентка-беженец из Украины прибывает в аэропорт Фукуока 25 марта, её встречают студенты Японского университета экономики (Jiji Press)

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