Nippon Foundation учреждает фонд в 1 миллиард йен для поддержки эвакуированных украинцев в Японии: средства предназначены для помощи в изучении японского языка и взаимодействии с обществом
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Фонд Nippon Foundation 13 июля объявил о создании фонда для поддержки жизни эвакуированных из Украины в Японии. Цельевую сумму в 1 миллиард йен планируется обеспечить за счёт широкого сбора пожертвований. Nippon Foundation возьмет на себя расходы, связанные с управлением фондом, а все пожертвования будут направлены на поддержку эвакуированных.
Конкретные виды использования средств включают выделение стипендий для изучения японского языка и раздачу товаров, необходимых для повседневной жизни, таких как транспортные смарт-карты. Кроме того, фонд планирует предоставить возможность общения с местными жителями путём участия в праздниках, фейерверках и спортивных мероприятиях, проводимых по всей стране, а также проводить мероприятия, на которых эвакуированные, разбросанные по всей стране, могут собраться и познакомиться друг с другом. Сасакава Дзюмпэй, управляющий директор, сказал: «Я хочу, чтобы люди получили удовольствие от проживания в Японии. Я надеюсь, что все в Японии окажут гостеприимство людям, эвакуировавшимся из Украины, посредством этого фонда», призвав вносить пожертвования.
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский сказал: «Я бы хотел, чтобы вы думали об этом как об инвестициях в страну, которая считает Японию важным другом. Украина – это важный сельскохозяйственный центр и центр информационных технологий. Люди, сейчас эвакуировавшиеся из Украины, в будущем могут стать мостом между Японией и Украиной», попросив поддержать инициативу фонда.
На пресс-конференции присутствовали трое членов семьи, эвакуировавшейся из Харькова. 22-летний Марк Еленец вернулся в Украину из Норвегии, где он учился, и пытался вступить в ряды народной обороны, но ему отказали из-за его несоответствия условиям вступления. Теперь он изучает японский язык, ему нравится узнавать о её истории и культуре, и он говорит о своих стремлениях: «Я хотел бы в будущем поступить в аспирантуру в Японии и подумать о поиске работы, если смогу использовать свою специальность».
18-летняя Римма Еленец-Мемор, изучающая дизайн в польском университете, слушает лекции удалённо даже после эвакуации в Японию. Как и её брат, она говорит, что хотела бы перевестись в японский университет, как только выучит язык.
На сайте Фонда поддержки эвакуированных из Украины (на англ. яз.) можно внести пожертвование в единицах 1000 йен путем онлайн-платежа. Сбор средств осуществляется с 13 июня до конца сентября. По всем вопросам обращайтесь в общую кассу пожертвований Nippon Foundation. Телефон 0120-533-236 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00), электронная почта kifu@ps.nippon-foundation.or.jp
Фотография к заголовку: Оксана Била (мать, слева в первом ряду), и Римма Еленец-Мемор (справа, снято редакцией Nippon.com)
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