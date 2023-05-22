Зеленский выразил благодарность Японии после саммита G-7

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Японии в сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram вечером 21 мая после визита для участия в саммите «Большой семёрки» в Хиросиме. .

«Спасибо, Хиросима… Спасибо, Япония, господин премьер-министр (Кисида Фумио), весь народ Японии за вашу всестороннюю поддержку!» – написал он в сообщении. Президент разместил его, вероятно, во время своего полёта домой после саммита G-7 в Хиросиме, который завершился ранее в тот же день.

В другом сообщении, опубликованном примерно через пять часов после отъезда из Японии, Зеленский проинформировал читателей о своём участии в саммите в Хиросиме и в двусторонних переговорах, которые он провёл с национальными лидерами во время своего пребывания там. В сообщение было включено видео, на котором он говорит в салоне самолета.

«Отдельно и детально говорили с премьер-министром Японии – будем укреплять сотрудничество» – говорится в сообщении.

Он также заявил, что возложение венков в Хиросиме в память жертв американской атомной бомбардировки города 6 августа 1945 года и его посещение Мемориального музея мира в Хиросиме, в котором представлены материалы, чтобы посетители могли понять ужас атомная бомбардировка, были «очень важны».

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