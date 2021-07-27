Тангэ Кэндзо – гений современной японской архитектуры

Биографии знаменитых японцев

Среди реализованных проектов Тангэ Кэндзо, одного из ведущих послевоенных архитекторов, – Парк Мира в Хиросиме и Национальный стадион Ёёги в Токио. Его творчество получило мировое признание, а множество учеников известны во всём мире. Тангэ умер в 2005 году, но его наследие продолжает жить с нами.

На предложение вспомнить трёх ведущих деятелей японской культуры XX века многие назовут писателя Мураками Харуки, кинорежиссёра Корээда Хирокадзу и архитектора Кума Кэнго. Или писателя Ю Мири, кинорежиссёра Кавасэ Наоми и архитектора Сэдзиму Кадзуё.

Почему я начал статью с этого вопроса? Я слышал, что когда его задали на мероприятии с участием европейских деятелей культуры, присутствующие сошлись во мнении на трёх персонах – Мисима Юкио, Куросава Акира и Тангэ Кэндзо. Это было много лет назад, круг респондентов был ограничен европейской элитой, а среди названных ими деятелей культуры не было ни одной женщины. Однако это не уменьшает значимости творчества Мисимы, Куросавы и Тангэ, и они продолжают оказывать влияние на общество в Японии и во всём мире.

Жизнь, полная достижений

Тангэ Кэндзо родился в 1913 году в городе Сакаи префектуры Осака. Детские годы он провёл в Имабари (префектура Эхимэ), где проживала семья его отца. После окончания старшей школы Хиросима, на базе которой впоследствии был создан государственный университет Хиросима, он поступает на архитектурное отделение Токийского университета. В то время Тангэ увлекался творчеством французского архитектора Ле Корбюзье и всегда ходил по кампусу с книгой Корбюзье под мышкой. После окончания университета Тангэ некоторое время работал в архитектурной компании, а затем поступил в аспирантуру Токийского университета и занялся исследованиями градоустройства и городской архитектуры. После Второй мировой войны Тангэ стал ассистентом архитектурного отделения Токийского университета, открыл свою лабораторию и приступил к проектной деятельности. Он участвовал в разработке множества общественных объектов, среди которых Парк Мира в Хиросиме, префектуральное управление Кагавы, Токийский муниципалитет, Национальный стадион Ёёги, собор Святой Марии в Токио, Дворец культуры в Яманаси и «Фестивал Плаза» на ЭКСПО-1970 в Осаке. В 1973 году Тангэ вышел в отставку, но продолжил заниматься архитектурными проектами, а его работы в странах-экспортёрах нефти Ближнего и Среднего Востока, развивающихся странах Африки и в Сингапуре заслужили всемирное признание.







Собор Святой Марии в Токио (1964) – один из проектов, принесших Тангэ мировую славу. С высоты птичьего полёта здание напоминает крест (PIXTA)

Шедевры архитектуры, идущие в ногу со временем

Тангэ создал множество архитектурных памятников во всём мире, однако большинство его шедевров были построены в Японии в промежутке с 1949 по 1970 год – год проведения ЭКСПО-70 в Осаке.

«Все проекты Тангэ были связаны с судьбой разрушенного архипелага, однако идеи и методы урбанистического и архитектурного дизайна отличались глобальностью», – пишет Исодзаки Арита, один из учеников Тангэ. Под «судьбой разрушенного архипелага» он имеет в виду восстановление пострадавших во время Второй мировой войны городов и стремительный экономический рост в послевоенный период. Архитектура и урбанистическая концепция Тангэ стала органичной частью современности. В это время были созданы Парк Мира в Хиросиме и Национальный стадион Ёёги. Парк, расположенный напротив Мемориала Мира (Гэмбаку дому), – это памятник погибшим в атомной бомбардировке и площадка для созидания мира. Стадион Ёёги построили на месте американской военной базы Вашингтон для проведения соревнований по плаванию и баскетболу Олимпиады-64 в Токио. Стадион продемонстрировал международному сообществу успешное возрождение восставшей из пепла японской столицы, превратившейся в арену проведения международного спортивного праздника.



Мемориальный музей мира – центральный объект Парка мира в Хиросиме (1949), дебютный проект Тангэ Кэндзо (© Pixta)



Национальный стадион Ёёги, корпус №1 (1964) (© Pixta)

Парк мира в Хиросиме стал международной площадкой для выступлений о борьбе за мир для мировых лидеров. Здесь побывали президент США Обама и римский папа Франциск. Национальный стадион Ёёги, запомнившийся многим японцам в качестве места проведения Олимпиады, продолжает использоваться в наши дни в качестве многофункционального объекта и отличается крайне насыщенным графиком.



Папа римский Франциск в Парке мира в Хиросиме (24.11.2019, © Jiji)

Плеяда выдающихся учеников Тангэ

Тангэ начал преподавать в Токийском университете сразу после войны и проработал здесь до 1973 года. До 1964 года в стенах университетской лаборатории Тангэ занимался разработкой архитектурных проектов. В работе ему помогали ассистенты и аспиранты. «Если провести аналогию с бейсболом, мы были не профессионалами, а школьной бейсбольной командой», - с улыбкой вспоминает архитектор Маки Фумихико, выходец из лаборатории Тангэ. В обычной архитектурной компании работают выпускники разных ВУЗов, но в лаборатории Тангэ собрались только выпускники Токийского университета – ассистенты, исследователи и аспиранты. Многие выпускники стали всемирно известными – Маки Фумихико (профессор Токийского университета, автор Дайканъяма Хиллсайд терас, Омотэсандо спирал и здания ТВ Асахи), Исодзаки Арата (музей современного искусства префектуры Гумма, Арт Тауэр Мито, спортивная арена Палау Сант Джорди для Олимпиады в Барселоне), Курокава Кисё (капсульная башня Накагин, муниципальный музей современного искусства Хиросимы), Танигути Йосио (аквариум в парке Касай Ринкай, галерея Хорюдзи токийского национального музея, новый корпус Музея современного искусства в Нью-Йорке). Тангэ и его жена были сватами на большей части свадеб членов лаборатории, и личные связи между учителем и учениками по крепости не уступали семейным.

Мировой дебют

До Второй мировой войны японские архитекторы активно работали за пределами Японии – в Корее, Китае и странах Юго-Восточной Азии, однако после войны им пришлось ограничиться деятельностью в пределах Японии. Однако Тангэ принял участие в конференции в пригороде Лондона в 1951 году и сумел создать международную сеть контактов. В 1959 году он стал приглашённым профессором в Массачусетском технологическом университете. Открытие Национального стадиона Ёёги в 1964 году принесло ему всемирную славу, Тангэ стал получать заказы из Саудовской Аравии и США и расширил сферу своей деятельности. ЭКСПО-70 в Осаке укрепила его международный статус. Нефтяные короли и правительственные делегации из независимых африканских стран, посетив «Фестивал Плаза», высоко оценили мастерство Тангэ, сумевшего превратить заросшую бамбуком территорию площадью 3,3 млн квадратных метров в арену для международной ярмарки. К Тангэ стали поступать просьбы о разработке проектов для превращения пустынь и саванн в современные города.



«Фестивал Плаза» на ЭКСПО-70. Ярмарка продемонстрировала миру успехи интенсивного экономического роста Японии (© Jiji)

Кроме того, для недавно обретших независимость развивающихся стран архитектор из Азии был более желанной кандидатурой, нежели выходцы из европейских колониальных держав. Они хотели, чтобы новые правительственные здания разрабатывались руками человека, не связанного с Европой.

Заказы от королевских дворов Среднего Востока

Проекты Тангэ в Японии принесли ему всемирную славу. Однако после ЭКСПО-70 отношение к архитектору стало меняться. «Сначала Тангэ занимался решением задач государственного масштаба, однако после нефтяного кризиса перешёл на коммерческую основу», «Дворцы на Ближнем Востоке и проект Токийского муниципалитета чересчур авторитарны», – считали критики.



Башня Токийского муниципалитета (1991) – символ Токио как международного мегаполиса. Тангэ работал над этим проектов вместе с губернатором Токио Судзуки Синъити (1979-1995) (© Pixta)

После нефтяного кризиса сфера интересов Тангэ переместилась из Европы в Сингапур. Он одобряд политику финансового капитализма тогдашнего премьер-министра Ли Куан Ю и разработал для Сингапура множество проектов сверхвысотных зданий. Кроме того, Тангэ хотел воплотить в Японии концепцию особой экономической зоны по образцу Сингапура в токийском прибрежном районе Одайба.



Здание телекомпании Fuji TV (1996), построенное Тангэ в рамках проекта развития прибрежного района Токио (© Pixta)

За период после окончания Второй мировой войны до нефтяного кризиса 1973 года Япония преодолела множество кризисов, многократно увеличила национальный доход, усовершенствовала систему социального обеспечения, развивала международное сотрудничество и деятельность по поддержанию мира. Архитектурные проекты Тангэ, чётко воплотившие концепцию послевоенной Японии, обрели мировое признание. Он был твёрдо уверен, что архитекторы способны создавать города, соответствующие нуждам современников. Однако нефтяной кризис сказался на условиях работы Тангэ. Правительство Японии стало отзывать финансирование общественных проектов, над которыми он работал. Страдая от нехватки заказов на родине, Тангэ посвятил себя разработке концепций городов и зданий для лидеров государств и королей Среднего Востока. Люди сочли, что Тангэ предпочёл авторитарные режимы демократии, и это заблуждение имело для него трагические последствия.

Краткая биография Тангэ Кэндзо

1913 Родился в городе Сакаи (префектура Осака) 1935 Поступил на архитектурное отделение инженерного факультета Токийского университета 1938 Закончил Токийский университет и поступил на работу в архитектурную компанию Маэкавы Кунио 1941 Поступил в аспирантуру Токийского университета по специальности «Архитектура» 1946 Ассистент архитектурного отделения Токийского университета 1949 Выиграл конкурс дизайна Парка Мира и Мемориала в Хироссиме 1952 Выиграл конкурс дизайна Токийского муниципалитета в Юракутё 1963 Профессор факультета городской инженерии 1964 Завершение строительства Национального стадиона Ёёги по проекту Тангэ 1966 Выиграл конкурс дизайна городской зоны в городе Скопье (Югославия) 1970 Завершение строительства «Фестивал Плаза» на ЭКСПО-70 в Осаке по проекту Тангэ, который одновременно выступает продюсером ЭКСПО. 1974 Вышел в отставку по возрасту из Токийского университета 1981 Проект создания новой столици Нигерии 1982 Завершение строительства нового дворца в Саудовской Аравии 1986 Выиграл конкурс дизайна Токийского муниципалитета в Синдзюку 1987 Удостоился Притцкеровской премии – международной награды архитекторов 2005 Скончался в возрасте 91 года

Компьютерные технологии XXI века создают слишком яркий городской дизайн. Особенно заметна эта тенденция в странах-экспортёрах нефти. Эти проекты привлекают внимание мировой общественности и получают одобрение лидеров государств. Не я один вижу за этими проектами влияние Тангэ. Однако вопрос о том, станут ли посвящённые богачам проекты основой для городов будущего, остаётся открытым.

Фотография к заголовку: Тангэ Кэндзо, 1965 г. (© Jiji)