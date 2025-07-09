В Белом доме выставили портрет Трумэна, отдавшего приказ об атомной бомбардировке
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Вашингтон, 7 июля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп заявил, что портрет прежнего президента Гарри Трумэна, отдавшего приказ об атомных бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки, был недавно вывешен в вестибюле Белого дома.
«Фотография Гарри Трумэна теперь находится в вестибюле, на красивом месте, где ей и следовало быть», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Он избегал прямого упоминания атомных бомбардировок Японии Соединёнными Штатами в последние дни Второй мировой войны, но называл их «неким другим событием», которое «остановило многие боевые действия».
В прошлом месяце Трамп сравнил недавние авиаудары США по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, заявив, что они положили конец ирано-израильской войне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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