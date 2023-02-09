24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Риссюн, начало весны

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Первый из 24 календарных сезонов называется Риссюн, «начало весны». В это время ещё холодно, но признаки приближения весны уже заметны.

Риссюн, начало весны, знаменует приход нового года и обычно выпадает на 4 февраля по современному календарю. Накануне отмечают праздник Сэцубун, знаменующий смену времён года и известный различными ритуалами защиты от зла. В этот день разбрасывают жареные соевые бобы и прикрепляют на дом голову жареной сардины. Несмотря на холод, уже появляются всходы, и считается, что с этого момента год поворачивается на весну. На деревьях набухают цветочные почки, и даже сквозь холод можно различить первые признаки весны.

В этой статье мы расскажем о событиях и природных явлениях, характерных для этого сезона, длящегося примерно с 4 по 18 февраля.

Слово сэцубун буквально значит «разделение сезонов», указывая на день, предшествующий началу очередного времени года согласно китайскому солнечному календарю. Весенний сэцубун (в период с 1984 по 2025 гг. он приходится всегда на 3 февраля) отмечают особо, поскольку в старину начало весны воспринимали как наступление нового года солнечного календаря.

Тёплые весенние ветры, дующие с востока, называются коти. Даже сейчас на новогодних открытках можно увидеть выражения синсюн (новая весна) и хацухару (начало весны), поскольку в старину Риссюн был первым днём Нового года. Кроме того, существует обычай отсчитывать 88 дней от Риссюн, чтобы определить дату начала сбора урожая зеленого чая Хатидзюхатия (примерно 2 мая).

Хару итибан

Сильные ветры хару итибан дуют с востока и с юга начиная с Риссюн и до весеннего равноденствия, предвещая приход весны. Эти более тёплые ветры также заметно влажнее зимнего воздуха.

Угуису

Кустарниковая камышовка угуису, вестник весны, поёт своё узнаваемое хохокэкё. Её песня имеет поэтическое название хацунэ – «первые звуки». Оно используется в качестве «сезонного слова» киго для обозначения весны в поэзии хайку и вака, а также в чайной церемонии. Когда угуису перепархивает с ветки на ветку, щебеча кэкё, кэкё, кэкё, в Японии говорят, что она скачет «из долины в долину».

Цветение сливы

В японском языке есть много иносказательных названий для цветов сливы, в том числе харуцугэгуса («трава, предвещающая весну»), кадзаматигуса («трава, ждущая ветра») и ниоигуса («ароматная трава»). Сезон цветения начинается с белых цветов, напоминающих попкорн, за которыми следуют красные и алые цветы, источающие лёгкий аромат, в отличие от цветов сакуры. В наше время ханами («любование цветами») относится к цветению сакуры, но в период Нара (710-794) это слово ассоциировалось с цветами сливы, привезенной в Японию из Китая японскими посланниками при династии Тан. Созданная в VIII веке стихотворная антология «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) содержит 43 стихотворения о цветении сакуры, и 110 стихов o цветении сливы. В то время аристократы устраивали вечеринки, на которых читали стихи, любуясь цветущей сливой. Этот обычай предшествовал современному ханами.



Белые цветы сливы (© Pixta)

Праздник цветения сливы

В сливовых садах по всей Японии с середины февраля и до конца марта устраивают праздники. Сад Кайракуэн в Мито, префектура Ибараки, известен тем, что здесь растёт 3000 сливовых деревьев 100 сортов, которые по вечерам подсвечивают.



Праздник цветения сливы в саду Кайракуэн с ночной подсветкой (© Pixta)

Умэбоси

Солёные маринованные сливы умэбоси обладают характерным кисло-солёным вкусом. Также говорят, что они снимают усталость и помогают работе желудочно-кишечной и дыхательной систем.

День святого Валентина

14 февраля изначально был праздником в честь Святого Валентина, раннехристианского мученика. В Японии сложилась традиция, согласно которой в этот день женщины дарят мужчинам шоколад, выражая свои чувства к ним. Этот обычай активно популяризуют производители шоколада.



Шоколад ко Дню святого Валентина (© Pixta)

Юкимагуса

Сезонные съедобные дикорастущие растения называются юкимагуса (травы, выглядывающие из-под снега). Весной первым распускается фуки (белокопытник). Тэмпура из этого горько-сладкого растения — сезонный деликатес.



Бутоны фуки выглядывают из-под снега (© Pixta)

Тихоокеанская сельдь

Тихоокеанская сельдь нисин также знак приближающейся весны. Эту рыбу в том числе едят в виде суси. Жирные суси из нисин – местный деликатес префектуры Фукуи. Икра сельди часто используется в новогодних блюдах осэти рёри из-за её ассоциации с плодородием.



Икра сельди – популярное новогоднее блюдо (© Pixta)

Сезонная рыба

На лесистом Японском архипелаге в достатке ручьёв, горных потоков, рек и озёр. Запрет на ловлю рыбы в горных реках, действующий с октября, когда начинается нерестовый сезон для ямамэ (лосось сима) и форели амаго, снимается в феврале и марте, после чего любители рыбалки массово отправляются к горным ручьям. Речная рыба, в том числе форель ивана, популярна как жареное блюдо – её солят и запекают на гриле или жарят во фритюре. Характерный напиток этого сезона – «костяное сакэ» коцудзакэ, то есть горячее сакэ с костями жареной форели.

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Японская белоглазка среди цветов сливы – красивая птица с зелёным оперением и белыми кругами вокруг глаз считается вестником весны (© Pixta)