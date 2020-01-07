[Видео] Новогодние традиции Канадзавы: праздничное угощение осэти

Путеводительпо Японии

Во многих домах в новогодний период на стол ставят новогоднее угощение осэти – праздничные блюда, многие из которых несут благопожелательный смысл, красиво уложенные в лакированные коробки. Осэти – неотъемлемая часть встречи членов семьи и родственников для празднования начала года. Раньше осэти готовили сами, а сейчас зачастую покупают готовые к употреблению упакованные наборы. В Канадзаве с её многовековой традицией изысканной кухни известные рестораны японской кухни высокого класса (рётэй) соперничают, предлагая особые тщательно приготовленные осэти для употребления дома. Часто они продают свои наборы не только в своих заведениях, но и в универмагах, а также торгуют онлайн по всей стране.

Ресторан и рёкан «Киндзёро» предлагает осэти, в которых представлены местные ингредиенты, такие как кабурадзуси – суси из репы и лакедры, традиционное канадзавское угощение. Присутствуют в меню и распространённые в осэти по всей стране блюда – корни лотоса (рэнкон), отверстия в которых символизируют способность к предвидению, чёрные соевые бобы куромамэ – слово мамэ, «бобы», также обозначает «прилежание», и икру сельди (кадзуноко), связанную с плодовитостью и урожайностью.

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 1 января 2020 г.)

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