24 сезона традиционного японского солнечного календаря
24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Риссю (Начало осени)Культура История
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Риссю (Начало осени) – так называется сезон старого солнечного календаря, начало которого приходится примерно на 8 августа, и осень продолжается до сезона Ритто: (Начало зимы), который начинается около 8 ноября. Продолжаются жаркие дни, но щебетание насекомых и изменения листвы намекают на приближение осени.
В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 8 по 22 августа.
День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки (9 августа)
9 августа 1945 года Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу на город Нагасаки, в результате чего погибло более 70 000 человек и столько же было ранено. Это произошло через три дня после атомной бомбардировки Хиросимы. Каждый год 9 августа в Нагасаки проводится церемония призыва к ликвидации ядерного оружия и к прочному миру во всём мире.
О-Бон (13-16 августа)
Считается, что предки возвращаются в этот мир только один раз в год, в период праздника О-Бон. В этот период люди посещают семейные могилы, чтобы провести уборку и поминальные службы. В некоторых регионах О-Бон проходит в июле, но обычно его отмечают с 13 по 16 августа. По истечении этого времени духи умерших провожают в обратный путь «прощальными огнями» окуриби или торо-нагаси (фонариками, которые отправляют в плавание по реке).
В начале О-Бон люди зажигают высушенный тростник, чтобы показать путь духам предков, которых приглашают в дом, вешают фонари или размещают специальные цветочные композиции из цветов хоодзуки (китайский фонарик), кикё (колокольчиков) или других цветов с благопожелательным смыслом у входа в дом. Устанавливают полку, на которой, чтобы приветствовать духов, размещают огурец, символизирующий лошадь, и баклажан, представляющий корову. Лошадь указывает на скорость, так выражают надежду, что духи доберутся быстро, а медлительная корова должна поощрить их побыть в доме подольше.
Годзан окуриби в Киото (16 августа)
Каждый год в Киото проводится знаменитое мероприятие с кострами, которыми прощаются с духами в конце праздника О-Бона. Считается, что этот обычай возник в период Муромати (1333-1568). На пяти горах, окружающих Киото, зажигают костры, чтобы проводить духов обратно в потусторонний мир. Два костра имеют форму иероглифа 大 (дай, «большой»), на двух частях той же горы зажигают костры 妙法 (мё:хо:, «сокровенное учение Будды»), а два других изображают лодку и тории (ворота святилища).
Бон-одори
Во время О-Бон по всей Японии для духов предков устраивают традиционные танцы бон-одори. Возводится деревянная сцена ягура, вокруг которой люди выстраиваются в определённом порядке и танцуют. В некоторых регионах танцоры проходят по улицам города. Существуют различные теории о происхождении бон-одори, и эти танцы, скорее всего, произошли от буддийских ритуалов. На традиционных духовых и ударных инструментах исполняют народную музыку, например Танко буси (Песня угольной шахты), Ханагаса ондо (Мелодия цветочной шляпы) и Токио ондо (Токийская мелодия). С распространением японской культуры танцы бон-одори также исполняют в некоторых частях Южной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. В ноябре 2022 года в общей сложности 41 ритуальный японский танец фурю одори, включая бон-одори, был признаны ЮНЕСКО Нематериальным культурным наследием человечества.
Ава-одори в Токусиме (12 августа)
Танцы ава-одори, имеющие более чем 400-летнюю историю, считаются одним из трёх лучших видов бон-одори в Японии. Некоторые говорят, что эта традиция восходит к празднованию завершения строительства замка Токусима, тогда как другие считают, что эти танцы всегда были разновидностью бон-одори. Поскольку танец зародился в этой префектуре, местные ассоциации бывших жителей Токусимы проводят свои собственные мероприятия ава-одори по всей Японии. Мероприятие ава-одори в Коэндзи в Токио восходит к 1957 году и привлекает до миллиона посетителей.
Праздник фейерверков на озере Сува в городе Сува, префектура Нагано (15 августа)
Ежегодно 15 августа над озером Сува устраивается фейерверк. Первый фейерверк был проведен в 1949 году в качестве инициативы по поощрению скорейшего восстановления после войны. Это одно из крупнейших таких шоу в Японии, где со сцены, построенной на берегу озера, запускают более 40 000 фейерверков.
День памяти окончания Второй мировой войны (15 августа)
В этот день в 1945 году Япония капитулировала перед союзниками и объявила японской общественности о своём согласии с условиями Потсдамской декларации, тем самым положив конец Второй мировой войне. 15 августа проводятся мемориальные мероприятия, в том числе Национальная церемония памяти погибших на войне, которая ежегодно проходит в здании «Ниппон Будокан» в токийском районе Тиёда.
Колокольчики, звучащие от ветра
Считается, что звучащие от ветра колокольчики произошли от колокольчиков, использовавшихся в древнем Китае для прорицаний. Бронзовые ветряные колокольчики украшают и карнизы храмов, чтобы отогнать зло. Японское слово 風鈴 (фу:рин, «ветряной колокольчик») восходит к периоду Камакура (1192-1333), хотя произношение и изменилось. Появление стеклянных колокольчиков относят примерно к 1700 году, и их, как говорят, впервые изготовили мастера-стекольщики в Нагасаки.
К концу периода Эдо (1603-1868) торговля колокольчиками распространилась и среди простого народа. Сейчас праздники музыки ветра проходят по всей Японии, они своим освежающим звуком приносят долгожданное облегчение от жары.
Новый имбирь
Нарезанный имбирь, маринованный в уксусе и подаваемый с суси, известен как гари. Говорят, что это название происходит от хрустящего звука гаригари, ощущаемого при жевании. Имбирь собирают с июня по август. Освежающий и пряный имбирь можно есть сырым с мисо или использовать в качестве приправы.
Какигоори
Какигоори – это десерт, который готовят из ледяной стружки. В древности использовали ледяную крошку, отсюда и название, которое буквально означает «колотый лёд». Сэй Сёнагон (ок. 966-1025) в «Записках у изголовья» (Макура-но соси) описывает аристократическое лакомство из стружек льда, покрытых сладким сиропом, которое подавали в металлической миске. Простые люди могли полакомиться этим блюдом только с эпохи Мэйдзи (1868-1912). Позже, в двадцатом веке, устройства для строгания льда стали обычными в Японии. В последние годы открылись магазины какигоори, где можно купить это угощение круглый год. Они очень требовательны к качеству льда, и некоторые используют лёд из природных источников, который медленно замораживают и хранят в ледниках. Другие стремятся выделиться среди своих конкурентов, добавляя красочные фрукты.
Арбуз
У многих японцев тёплые воспоминания детства связаны с игрой суйкавари, в ходе которой игроки с завязанными глазами пытаются расколоть арбуз палкой. В последние годы были выведены арбузы разных форм и размеров, причем из-за простоты в обращении всё более популярными становятся более мелкие сорта. Охлаждённый арбуз прекрасно помогает утолить жажду в жаркие дни, и большинство людей считают его летним лакомством, однако слово суйка, «арбуз», в поэзии хайку является осенним сезонным словом.
Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.
Фотография к заголовку: Перисто-кучевые облака (© Pixta)