24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Риссю (Начало осени)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Хотя продолжаются жаркие дни, сезон Риссю знаменует собой начало осени по традиционному календарю. Понемногу появляются первые признаки того, что приближается более прохладное время года.

Риссю (Начало осени) – так называется сезон старого солнечного календаря, начало которого приходится примерно на 8 августа, и осень продолжается до сезона Ритто: (Начало зимы), который начинается около 8 ноября. Продолжаются жаркие дни, но щебетание насекомых и изменения листвы намекают на приближение осени.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 8 по 22 августа.

День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки (9 августа)

9 августа 1945 года Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу на город Нагасаки, в результате чего погибло более 70 000 человек и столько же было ранено. Это произошло через три дня после атомной бомбардировки Хиросимы. Каждый год 9 августа в Нагасаки проводится церемония призыва к ликвидации ядерного оружия и к прочному миру во всём мире.



Статуя мира в Нагасаки (© Pixta)

О-Бон (13-16 августа)

Считается, что предки возвращаются в этот мир только один раз в год, в период праздника О-Бон. В этот период люди посещают семейные могилы, чтобы провести уборку и поминальные службы. В некоторых регионах О-Бон проходит в июле, но обычно его отмечают с 13 по 16 августа. По истечении этого времени духи умерших провожают в обратный путь «прощальными огнями» окуриби или торо-нагаси (фонариками, которые отправляют в плавание по реке).



На праздник О-Бон зажигают фонари, чтобы предки могли найти дорогу домой (© Pixta)

В начале О-Бон люди зажигают высушенный тростник, чтобы показать путь духам предков, которых приглашают в дом, вешают фонари или размещают специальные цветочные композиции из цветов хоодзуки (китайский фонарик), кикё (колокольчиков) или других цветов с благопожелательным смыслом у входа в дом. Устанавливают полку, на которой, чтобы приветствовать духов, размещают огурец, символизирующий лошадь, и баклажан, представляющий корову. Лошадь указывает на скорость, так выражают надежду, что духи доберутся быстро, а медлительная корова должна поощрить их побыть в доме подольше.



Огурец и баклажан, представляющие животных во время праздника О-Бон (© Pixta)

Годзан окуриби в Киото (16 августа)

Каждый год в Киото проводится знаменитое мероприятие с кострами, которыми прощаются с духами в конце праздника О-Бона. Считается, что этот обычай возник в период Муромати (1333-1568). На пяти горах, окружающих Киото, зажигают костры, чтобы проводить духов обратно в потусторонний мир. Два костра имеют форму иероглифа 大 (дай, «большой»), на двух частях той же горы зажигают костры 妙法 (мё:хо:, «сокровенное учение Будды»), а два других изображают лодку и тории (ворота святилища).



Костры на пяти горах вокруг Киото; иероглифы 大 («большой», слева) и 妙法 («сокровенное учение Будды») (© Pixta)



Костёр в форме лодки (слева), 大 (в центре) и костёр в форме ворот тории (© Pixta)

Бон-одори

Во время О-Бон по всей Японии для духов предков устраивают традиционные танцы бон-одори. Возводится деревянная сцена ягура, вокруг которой люди выстраиваются в определённом порядке и танцуют. В некоторых регионах танцоры проходят по улицам города. Существуют различные теории о происхождении бон-одори, и эти танцы, скорее всего, произошли от буддийских ритуалов. На традиционных духовых и ударных инструментах исполняют народную музыку, например Танко буси (Песня угольной шахты), Ханагаса ондо (Мелодия цветочной шляпы) и Токио ондо (Токийская мелодия). С распространением японской культуры танцы бон-одори также исполняют в некоторых частях Южной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. В ноябре 2022 года в общей сложности 41 ритуальный японский танец фурю одори, включая бон-одори, был признаны ЮНЕСКО Нематериальным культурным наследием человечества.



Бон-одори (© Pixta)

Ава-одори в Токусиме (12 августа)

Танцы ава-одори, имеющие более чем 400-летнюю историю, считаются одним из трёх лучших видов бон-одори в Японии. Некоторые говорят, что эта традиция восходит к празднованию завершения строительства замка Токусима, тогда как другие считают, что эти танцы всегда были разновидностью бон-одори. Поскольку танец зародился в этой префектуре, местные ассоциации бывших жителей Токусимы проводят свои собственные мероприятия ава-одори по всей Японии. Мероприятие ава-одори в Коэндзи в Токио восходит к 1957 году и привлекает до миллиона посетителей.

Праздник фейерверков на озере Сува в городе Сува, префектура Нагано (15 августа)

Ежегодно 15 августа над озером Сува устраивается фейерверк. Первый фейерверк был проведен в 1949 году в качестве инициативы по поощрению скорейшего восстановления после войны. Это одно из крупнейших таких шоу в Японии, где со сцены, построенной на берегу озера, запускают более 40 000 фейерверков.



Праздник фейерверков на озере Сува (© Pixta)

День памяти окончания Второй мировой войны (15 августа)

В этот день в 1945 году Япония капитулировала перед союзниками и объявила японской общественности о своём согласии с условиями Потсдамской декларации, тем самым положив конец Второй мировой войне. 15 августа проводятся мемориальные мероприятия, в том числе Национальная церемония памяти погибших на войне, которая ежегодно проходит в здании «Ниппон Будокан» в токийском районе Тиёда.

Колокольчики, звучащие от ветра

Считается, что звучащие от ветра колокольчики произошли от колокольчиков, использовавшихся в древнем Китае для прорицаний. Бронзовые ветряные колокольчики украшают и карнизы храмов, чтобы отогнать зло. Японское слово 風鈴 (фу:рин, «ветряной колокольчик») восходит к периоду Камакура (1192-1333), хотя произношение и изменилось. Появление стеклянных колокольчиков относят примерно к 1700 году, и их, как говорят, впервые изготовили мастера-стекольщики в Нагасаки.

К концу периода Эдо (1603-1868) торговля колокольчиками распространилась и среди простого народа. Сейчас праздники музыки ветра проходят по всей Японии, они своим освежающим звуком приносят долгожданное облегчение от жары.



Праздник звенящих от ветра колокольчиков в святилище Хотака в префектуре Нагано (© Pixta)

Новый имбирь

Нарезанный имбирь, маринованный в уксусе и подаваемый с суси, известен как гари. Говорят, что это название происходит от хрустящего звука гаригари, ощущаемого при жевании. Имбирь собирают с июня по август. Освежающий и пряный имбирь можно есть сырым с мисо или использовать в качестве приправы.



Свежий имбирь (© Pixta)

Какигоори

Какигоори – это десерт, который готовят из ледяной стружки. В древности использовали ледяную крошку, отсюда и название, которое буквально означает «колотый лёд». Сэй Сёнагон (ок. 966-1025) в «Записках у изголовья» (Макура-но соси) описывает аристократическое лакомство из стружек льда, покрытых сладким сиропом, которое подавали в металлической миске. Простые люди могли полакомиться этим блюдом только с эпохи Мэйдзи (1868-1912). Позже, в двадцатом веке, устройства для строгания льда стали обычными в Японии. В последние годы открылись магазины какигоори, где можно купить это угощение круглый год. Они очень требовательны к качеству льда, и некоторые используют лёд из природных источников, который медленно замораживают и хранят в ледниках. Другие стремятся выделиться среди своих конкурентов, добавляя красочные фрукты.



Какигоори из аккуратно наструганного натурального льда (© Pixta)

Арбуз

У многих японцев тёплые воспоминания детства связаны с игрой суйкавари, в ходе которой игроки с завязанными глазами пытаются расколоть арбуз палкой. В последние годы были выведены арбузы разных форм и размеров, причем из-за простоты в обращении всё более популярными становятся более мелкие сорта. Охлаждённый арбуз прекрасно помогает утолить жажду в жаркие дни, и большинство людей считают его летним лакомством, однако слово суйка, «арбуз», в поэзии хайку является осенним сезонным словом.



Арбуз, вкус лета (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Перисто-кучевые облака (© Pixta)