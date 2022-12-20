Фурю одори: выражающие пожелания мирной жизни японские танцы вошли в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

В период эпидемии, когда социальная и экономическая деятельность была сильно ограничена из-за распространения инфекции, мы вновь оценили прелесть привычного течения жизни. В танцах фурю одори, таких как бон-одори и нэмбуцу-одори, которые передавались из поколения в поколение, воплотилось искреннее желание избежать бедствий, таких как эпидемии и войны, и жить нормальной мирной жизнью.

В качестве нематериального культурного наследия ЮНЕСКО зарегистрировано 41 народное исполнительское искусство из 24 префектур, среди которых бон-одори и нэмбуцу-одори.

Фурю одори выражают яркий и привлекательный дух эстетического чувства фурю и исполняются под живую музыку, например под звуки флейт и барабанов. Танцы каждого региона имеют свои особенности, отражая историю и климат местности, но все они исполнены благопожеланий и молитв о мирной жизни, их смысл в отведении бедствий, поминовении усопших, в молитвах о хорошем урожае.

«Они развивают общественные связи, которые объединяют людей и воспитывают чувство принадлежности к сообществу, помогая людям преодолевать трудности во время чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия коронавируса», – говорится в резолюции комитета.

Все эти танцы, всего 41 объект нематериальной культуры, признаны важными нематериальными культурными ценностями национального значения. Из-за сходства с танцами праздника Тяккирако в городе Миура, префектура Канагава, который был зарегистрирован в качестве объекта Всемирного наследия в 2009 году, было решено расширить эту группу и включить в неё фурю одори, так что количество объектов нематериального культурного наследия в Японии по-прежнему составляет 22.

Ниже мы приводим список 41 танца фурю одори, которые вошли в состав Всемирного культурного наследия.

Регион Тохоку

Нагаи-но дайнэмбуцу кэмбаи (город Мориока)

Они кэмбаи (город Китаками, город Осю, префектура Иватэ)

Нисимонаи-но бон-одори (город Уго, префектура Акита)

Кэманаи бон-одори (город Кадзуно, префектура Акита)



Нисимонаи-но бон-одори, префектура Акита (Pixta)



Они кэмбаи, город Китаками, префектура Иватэ (Pixta)

Регион Канто

Огоути-но касима одори (пос. Окутама, Токио)

Ниидзима-но оо-одори (деревня Ниидзима, Токио)

Симохираи-но хоо-но маи (пос. Хинодэ, Токио)

Тяккирако (город Миура, префектура Канагава) (зарегистрирован в 2009 г.)

Ямакита-но оминэири (город Ямакита, префектура Канагава)

Регион Косинъэцу

Аяко маи (город Касивадзаки, префектура Ниигата)

Дай-но сака (город Уонума, префектура Ниигата)

Мусёно-но дайнэмбуцу (город Уэнохара, префектура Яманаси)

Атобэ-но одоринэмбуцу (город Саку, префектура Нагано)

Ниино-но бон-одори (пос. Анан, префектура Нагано)

Ваго-но нэмбуцу-одори (пос. Анан, префектура Нагано)



Аяко маи, город Касивадзаки, префектура Ниигата (© г. Касивадзаки)

Регион Тюбу

Гудзё-одори (город Гудзё, префектура Гифу)

Каномидзу-но какэодори (город Гудзё, префектура Гифу)

Токуяма-но бон-одори (пос. Каванэхонтё, префектура Сидзуока)

Утоги-но бон-одори (город Сидзуока)

Аядо-но ёнэмбуцу то бон-одори (г. Тоёта, префектура Айти)

Каттэ-дзиндзя-но синдзи-одори (город Ига, префектура Миэ)

Оми-конан санъярэ-одори (города Кусацу, Ритто, префектура Сига)

Оми-но кэнкэто-мацури нагината фури (города Морияма, Кока, Хигасиоми, пос. Рюо, префектура Сига)



Гудзё-одори, город Гудзё, префектура Гифу (© Федерация туризма префектуры Гифу)

Регион Кинки

Кёто-но рокусай нэмбуцу (город Киото)

Ясураибана (город Киото)

Кута-но ханагаса-одори (город Киото)

Ама-но фурю оо-одори ко-одори (город Минамиавадзи, префектура Хёго)

Тоцукава-но оо-одори (деревня Тоцукава, префектура Нара)

Регион Тюгоку

Цувано-но ясака-дзиндзя-но саги маи (город Цувано, префектура Симанэ)

Сираиси-одори (город Касаока, префектура Окаяма)

Оомия-одори (город Манива, префектура Окаяма)



Цувано-но ясака-дзиндзя-но саги маи, город Цувано, преф. Симанэ (© Федерация туризма префектуры Симанэ)

Сикоку

Нисиия-но дзиндай-одори (город Миёси, префектура Токусима)

Аяко-маи (пос. Манно, префектура Кагава)

Такиномия-но нэмбуцу-одори (город Аягава, префектура Кагава)

Кюсю

Канногаку (город Будзэн, префектура Фукуока)

Хирадо-но дзянгара (город Хирадо, префектура Нагасаки)

Оомура-но окита-одори, куромару-одори (город Омура, префектура Нагасаки)

Цусима-но бон-одори (город Цусима, префектура Нагасаки)

Нохара хатимангу фурю (город Арао, префектура Кумамото)

Ёсихирогаку (город Кунисаки, префектура Оита)

Гокасэ-но араодори (пос. Гокасэ, префектура Миядзаки)



Куромару-одори, город Омура, префектура Нагасаки (©Федерация туризма префектуры Нагасаки)

Фотография к заголовку: танец аяко в городе Касивадзаки, префектура Ниигата (© г. Касивадзаки)

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