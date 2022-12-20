Фурю одори: выражающие пожелания мирной жизни японские танцы вошли в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Фурю одори: выражающие пожелания мирной жизни японские танцы вошли в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКООбщество Культура
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В качестве нематериального культурного наследия ЮНЕСКО зарегистрировано 41 народное исполнительское искусство из 24 префектур, среди которых бон-одори и нэмбуцу-одори.
Фурю одори выражают яркий и привлекательный дух эстетического чувства фурю и исполняются под живую музыку, например под звуки флейт и барабанов. Танцы каждого региона имеют свои особенности, отражая историю и климат местности, но все они исполнены благопожеланий и молитв о мирной жизни, их смысл в отведении бедствий, поминовении усопших, в молитвах о хорошем урожае.
«Они развивают общественные связи, которые объединяют людей и воспитывают чувство принадлежности к сообществу, помогая людям преодолевать трудности во время чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия коронавируса», – говорится в резолюции комитета.
Все эти танцы, всего 41 объект нематериальной культуры, признаны важными нематериальными культурными ценностями национального значения. Из-за сходства с танцами праздника Тяккирако в городе Миура, префектура Канагава, который был зарегистрирован в качестве объекта Всемирного наследия в 2009 году, было решено расширить эту группу и включить в неё фурю одори, так что количество объектов нематериального культурного наследия в Японии по-прежнему составляет 22.
Ниже мы приводим список 41 танца фурю одори, которые вошли в состав Всемирного культурного наследия.
Регион Тохоку
- Нагаи-но дайнэмбуцу кэмбаи (город Мориока)
- Они кэмбаи (город Китаками, город Осю, префектура Иватэ)
- Нисимонаи-но бон-одори (город Уго, префектура Акита)
- Кэманаи бон-одори (город Кадзуно, префектура Акита)
Регион Канто
- Огоути-но касима одори (пос. Окутама, Токио)
- Ниидзима-но оо-одори (деревня Ниидзима, Токио)
- Симохираи-но хоо-но маи (пос. Хинодэ, Токио)
- Тяккирако (город Миура, префектура Канагава) (зарегистрирован в 2009 г.)
- Ямакита-но оминэири (город Ямакита, префектура Канагава)
Регион Косинъэцу
- Аяко маи (город Касивадзаки, префектура Ниигата)
- Дай-но сака (город Уонума, префектура Ниигата)
- Мусёно-но дайнэмбуцу (город Уэнохара, префектура Яманаси)
- Атобэ-но одоринэмбуцу (город Саку, префектура Нагано)
- Ниино-но бон-одори (пос. Анан, префектура Нагано)
- Ваго-но нэмбуцу-одори (пос. Анан, префектура Нагано)
Регион Тюбу
- Гудзё-одори (город Гудзё, префектура Гифу)
- Каномидзу-но какэодори (город Гудзё, префектура Гифу)
- Токуяма-но бон-одори (пос. Каванэхонтё, префектура Сидзуока)
- Утоги-но бон-одори (город Сидзуока)
- Аядо-но ёнэмбуцу то бон-одори (г. Тоёта, префектура Айти)
- Каттэ-дзиндзя-но синдзи-одори (город Ига, префектура Миэ)
- Оми-конан санъярэ-одори (города Кусацу, Ритто, префектура Сига)
- Оми-но кэнкэто-мацури нагината фури (города Морияма, Кока, Хигасиоми, пос. Рюо, префектура Сига)
Регион Кинки
- Кёто-но рокусай нэмбуцу (город Киото)
- Ясураибана (город Киото)
- Кута-но ханагаса-одори (город Киото)
- Ама-но фурю оо-одори ко-одори (город Минамиавадзи, префектура Хёго)
- Тоцукава-но оо-одори (деревня Тоцукава, префектура Нара)
Регион Тюгоку
- Цувано-но ясака-дзиндзя-но саги маи (город Цувано, префектура Симанэ)
- Сираиси-одори (город Касаока, префектура Окаяма)
- Оомия-одори (город Манива, префектура Окаяма)
Сикоку
- Нисиия-но дзиндай-одори (город Миёси, префектура Токусима)
- Аяко-маи (пос. Манно, префектура Кагава)
- Такиномия-но нэмбуцу-одори (город Аягава, префектура Кагава)
Кюсю
- Канногаку (город Будзэн, префектура Фукуока)
- Хирадо-но дзянгара (город Хирадо, префектура Нагасаки)
- Оомура-но окита-одори, куромару-одори (город Омура, префектура Нагасаки)
- Цусима-но бон-одори (город Цусима, префектура Нагасаки)
- Нохара хатимангу фурю (город Арао, префектура Кумамото)
- Ёсихирогаку (город Кунисаки, префектура Оита)
- Гокасэ-но араодори (пос. Гокасэ, префектура Миядзаки)
Фотография к заголовку: танец аяко в городе Касивадзаки, префектура Ниигата (© г. Касивадзаки)
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