ЮНЕСКО утвердила список японских ритуальных танцев как культурного наследия
НовостиОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 ноября (Jiji Press). Межправительственный комитет ЮНЕСКО утвердил включение японских ритуальных танцев фурю-одори, выражающих надежды и молитвы людей, в список нематериального культурного наследия ООН.
Включение 41 танца в 24 префектурах является первым таким дополнением к списку для Японии с 2020 года, когда были добавлены ремесленные методы ремонта традиционных деревянных конструкций.
Общей характеристикой танцев фурю-одори является то, что исполнители носят яркие, привлекающие внимание костюмы и танцуют под праздничную музыку, сопровождаемую песнями, звоном гонга и барабанным боем.
Они танцуют, молясь об окончании эпидемий, упокоении усопших, хорошем урожае или спасении от бедствий. Разнообразие танцев отражает различный климат, природные особенности и историю каждого региона, где они передаются от поколения к поколению.
Межправительственный комитет заявил, что знания и техники фурю-одори передавались школам, семьям и сообществам через группы сохранения танцев. Они способствуют объединению в сети людей вне зависимости от пола и возраста и дают им чувство причастности к сообществам, говорится в сообщении.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии
- Объекты Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Японии
- [Видео] Танцы для богов горы Фудзи в святилище Кавагути Асама
- Приходите на традиционные японские праздники!
- Четыре великих праздника Тохоку: 10 000 фонарей Акита Канто-мацури
- Праздники священных повозок и паланкинов вошли в список Нематериального наследия ЮНЕСКО