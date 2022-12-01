ЮНЕСКО утвердила список японских ритуальных танцев как культурного наследия

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Межправительственный комитет ЮНЕСКО утвердил включение японских ритуальных танцев фурю-одори, выражающих надежды и молитвы людей, в список нематериального культурного наследия ООН.

Включение 41 танца в 24 префектурах является первым таким дополнением к списку для Японии с 2020 года, когда были добавлены ремесленные методы ремонта традиционных деревянных конструкций.

Общей характеристикой танцев фурю-одори является то, что исполнители носят яркие, привлекающие внимание костюмы и танцуют под праздничную музыку, сопровождаемую песнями, звоном гонга и барабанным боем.

Они танцуют, молясь об окончании эпидемий, упокоении усопших, хорошем урожае или спасении от бедствий. Разнообразие танцев отражает различный климат, природные особенности и историю каждого региона, где они передаются от поколения к поколению.

Межправительственный комитет заявил, что знания и техники фурю-одори передавались школам, семьям и сообществам через группы сохранения танцев. Они способствуют объединению в сети людей вне зависимости от пола и возраста и дают им чувство причастности к сообществам, говорится в сообщении.

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