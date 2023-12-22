24 сезона традиционного японского солнечного календаря: То:дзи (Зимнее солнцестояние)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Слово «то:дзи» обозначает день зимнего солнцестояния, когда световой день самый короткий. В этот период проходит много мероприятий, связанных с началом года.

Сезон старого солнечного календаря То:дзи (Зимнее солнцестояние) начинается примерно 22 декабря по современному календарю. Это самый короткий день в году в Японии и остальной части северного полушария, когда солнце находится в самой низкой точке неба. В Токио световой день примерно на пять часов короче, чем во время летнего солнцестояния. Это время, когда уже началась настоящая зима и наступили холода, но с этого момента дни снова начинают становиться длиннее.

В Японии в день солнцестояния люди традиционно едят тыкву каботя и принимают ванны с цитрусами юдзу.

Ванны с юдзу (22 декабря)

В Японии существует традиция во время зимнего солнцестояния класть в ванну юдзу, жёлтый ароматный цитрусовый фрукт. Юдзу собирают с октября по декабрь, а кожура и сок, аромат которых сильно отличаются от лимона или лайма, часто используются в японской кухне. Когда юдзу добавляют в горячую ванну, сильный цитрусовый аромат освежает воздух и, по поверьям, рассеивает нездоровый «плохой воздух», предотвращая простуду. Говорят, что этот обычай начался как способ привлечь клиентов с появлением сэнто (общественных бань) в период Эдо (1603-1868). Юдзу можно класть в ванну целиком, или же перед этим разрезать и положить в сетчатый мешок. Возможно, ванна с юдзу и не гарантирует защиту от простуды, но она может улучшить кровообращение, а аромат юдзу помогает расслабиться во время водных процедур.

В зоопарке Идзу-Саботэн в префектуре Сидзуока смотрители устраивают капибарам тёплую ванну, чтобы они могли греться на протяжении всей зимы. Ванны для капибар с юдзу во время солнцестояния – популярное среди посетителей и онлайн-поклонников зрелище.

Тыква каботя

Говорят также, что от простуды защищает и употребление японской тыквы каботя в день зимнего солнцестояния. Раньше в это время года выбор овощей был невелик, поэтому каботя, которую легко можно хранить при комнатной температуре, была ценным продуктом. Тыквы являются богатым источником витамина С и бета-каротина, который в организме преобразуется в витамин А. В Японии тыквы каботя часто тушат и жарят как тэмпура, они используются в супах и сладостях.



Разнообразные тыквы: (по часовой стрелке, начиная слева сверху) «лесной орех», мускатная, колинки, судзуки, пуччини и хризантемовая каботя (слева); отварная каботя с бульоном даси (© Pixta)

Цикламен

Лепестки цикламена напоминают пламя, поэтому в японском языке их называют кагариби-бана</em, «пламенеющие цветы». Другое их название может удивить своей необычностью – их ещё называют бута-но мандзю, «свиные пирожки». Дело в том, что это буквальный перевод английского названия в то время, когда их завезли в Японию – название sowbread, вероятно, связано с тем, что свиньи поедали луковицы цикламена. Цветы ценят за продолжительный период цветения. Благодаря большому выбору сортов в наши дни они являются популярным подарком на конец года или Рождество.



Цикламен (© Pixta)

Рождество (25 декабря)

Хотя в Японии мало кто отмечает Рождество как религиозный праздник, оно прочно закрепилось в ряду ежегодных мероприятий. Многие люди в этот день едят жареную курицу и рождественский торт – бисквит со взбитыми сливками и клубникой. Известный в Японии как сё-токэ-ки (shortcake) такой торт, вероятно, впервые был создан производителем тортов и кондитерских изделий Fujiya в 1922 году. Он сильно отличается от аналогичных тортов в Великобритании и США, которые обычно состоят из клубники и сливок с прослойками из печенья.

Считается, что японский обычай есть курицу на Рождество является вариантом западной традиции подавать в этот день индейку, которая не получила широкого распространения в Японии. Японские термины, обозначающие рождественскую елку (сэйдзю, «святое дерево») и рождественский торт (сэйка, «священная сладость») вошли в поэзию хайку как сезонные слова.



Японский рождественский торт и жареная курица (© Pixta)

Новогодние украшения

26 декабря рождественские украшения спешно заменяют традиционными японскими новогодними украшениями. Сосновые ветви для ворот кадомацу служат для того, чтобы пригласить новогодних богов и отогнать зло. Симэкадзари (декоративную верёвку) вешают у входа в дом, чтобы показать готовность к встрече богов.

Считается, что к Новому году всё должно быть готово к 28 декабря, поскольку в цифре 29 присутствует 9, ку, что омонимично слову «страдание». Нельзя украшать 31 декабря, поскольку украшения, предназначенные на одну только ночь, напоминают о том, как на одну ночь украшают дом перед похоронами.



Слева – кадомацу, справа – симэкадзари (© Pixta)

«Зеркальные лепёшки» кагами моти

Кагами моти – новогоднее украшение, которое состоит из двух рисовых лепёшек моти, маленькую помещают поверх большей. Большаяй моти представляет солнце, а меньшая – луну, и украшение содержит благопожелательное значение как символ накопления счастья. Дополнительно лепёшки украшают сушёными водорослями комбу, папоротниками урадзиро и юдзуриха, а также апельсинами дайдай. Характер украшений различается в разных регионах.



Кагами моти, украшенные апельсином дайдай, папоротником урадзиро и вотивными бумажными полосками сидэ (© Pixta)

Оомисока (31 декабря)

Оомисока – последний день года и канун Нового года. После того как приготовлены новогодние блюда осэти рёри и закончена уборка, люди едят гречневую лапшу «смены года» тосикоси соба. Длинная тонкая лапша символизирует долголетие, а то, насколько легко она режется, символически обозначает избавление от бедствий и страданий. Поэтому соба в данном случае – благопожелательная еда, которой встречают Новый год. Другая теория популярности собы заключается в том, что её можно быстро приготовить и подать – после напряжённого дня подготовки к Новому году это очень удобно. В полночь в канун Нового года в храмах звонят в колокол 108 раз, чтобы рассеять 108 мирских страстей, приносящих страдания, согласно буддийским верованиям.



Монах звонит в храмовый колокол в канун Нового года (слева); тосикоси соба с тэмпура из креветок (© Pixta)

Сёгацу, о-сёгацу (Новый год)

Сёгацу, период Нового года, который иногда также называют Муцуки, – это время праздничных торжеств. Государственным праздником является только Новый год, но большинство предприятий остаются закрытыми до 3 января. Считается, что новогоднее поздравление акэмаситэ омэдэто: годзаимасу выражает поздравление с приходом богов в дом с началом Нового года.

Первый восход солнца (1 января)

С древних времён японцы верили, что божества ками обитают везде, в том числе божеством является и Солнце. Поэтому на восходе солнца люди молятся об обильном урожае и предотвращении несчастий. Горайко, первый восход солнца в году, особенно важен в связи с приходом новогодних богов и молитв об удаче в наступающем году. Говорят, что этот обычай восходит к периоду Эдо.



Первый восход солнца над горой Фудзи (© Pixta)

Осэти рёри

Название осэти рёри первоначально относилось к блюдам, приготовленным для богов во время сезонных праздников. Позжетак стали называть особые блюда, которые едят на Новый год. Каждое из блюд, входящих в осэти рёри, имеет своё благопожелательное значение – например, пожелание сохранения рода, долголетия, плодородия, обильного урожая и так далее, чтобы таким образом выразить моления обо всём наилучшем в наступающем году. Продукты обычно остаются свежими в течение нескольких дней, что позволяет какое-то время не готовить еду и полноценно отдохнуть.



Осэти рёри в коробке, чайник с отосо ( новогодним пряным сакэ) и чашки для сакэ (© Pixta)

Дзони

Дзони – это новогодний суп, содержащий моти и овощи. Говорят, что при его употреблении как бы «проглатывают» тосигами, божеств года. Дзони (буквально «тушёное блюдо из разных ингредиентов») названо так из-за того, что в его состав входит множество продуктов, которые готовят вместе. Рецепты дзони различаются в разных регионах Японии.



Слева – дзони с какумоти (прямоугольными рисовыми лепёшками); справа – круглые моти с начинкой из красной фасоли, которые часто добавляют в дзони в префектурах Кагава и Кумамото (© Pixta)

О-тосидама

Словом о-тосидама ранее называли круглые кагами моти, посвящённые богам, которые потом делили между членами семьи, чтобы получить долю жизненных сил на год. О-тосидама в наши дни – это карманные деньги, которые дарят детям старшие члены семьи на Новый год. Деньги передают в маленьких украшенных конвертах потибукуро. Термин поти означает, что это всего лишь небольшой подарок.



Денежные конверты для отосидама на Новый год (© Pixta)

Хацумодэ

В начале Нового года принято посещать местный храм или святилище, чтобы поблагодарить за прошедший год и помолиться за счастье в наступающем. Хацумодэ означает «первое паломничество». Говорят, что этот обычай зародился в период Хэйан (794-1192), когда существовала практика тосикомори, когда главы семей прихожан святилища затворялись в святилище на ночь в канун Нового года для молитв. Позже этот обычай разделился на празднование Нового года и первое паломничество.



Хацумодэ (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Капибары расслабляются в тёплой ванне с юдзу в день зимнего солнцестояния (© Pixta)