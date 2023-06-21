24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Гэси, летнее солнцестояние

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Гэси – это время года, связанное с очищением. В этот период происходит летнее солнцестояние и дни самые длинные в году.

Гэси (летнее солнцестояние) – ключевой момент древнего календаря, когда день самый длинный, а ночь самая короткая в году. В Японии и остальной части северного полушария летнее солнцестояние 2023 года произойдёт 21 июня. Солнце находится в самой высокой за весь год точке неба, а тени самые короткие; в Токио световой день на пять часов длиннее, чем в день зимнего солнцестояния. Эта дата также знаменует собой начало настоящего жаркого лета.

В святилище Футами Окитама в Исэ, префектура Миэ, проводится церемония очищения, в ходе которой верующие идут к заливу Исэ, чтобы искупаться в его водах, когда солнце восходит между парой «скал-супругов» (мэото ива) недалеко от берега.

В этой статье мы рассмотрим события и природные явления в период примерно с 21 июня по 6 июля.

Ночь свечей

«Ночь свечей для миллионов человек» – это движение, зародившееся в Токио в день летнего солнцестояния в 2003 году. Оно предлагает людям тихо провести два часа в дни летнего и зимнего солнцестояния – люди выключают свет и электричество в период с восьми до десяти вечера и занимаются «медленным досугом». Помимо отдельных участников, у мероприятия теперь есть поддержка некоторых компаний и ассоциаций, в это время даже гасят подсветку Токийской башни.

В знаменитом храме Дзодзёдзи в токийском районе Сиба по случаю этого события зажигают 1690 свечей семнадцати разных оттенков, указывая на 169 задач и 17 основных целей в рамках Целей устойчивого развития.



Ночь свечей в храме Дзодзёдзи в Токио (© Pixta)

Период хангэсё

Период хангэсё, традиционно начинающийся с одиннадцатого дня после летнего солнцестояния, длится пять дней, которые предшествуют празднику Танабата 7 июля. Обычно это разгар сезона дождей, этот период считается несчастливым временем. Крестьяне стремятся закончить посадку риса до начала хангэсё.

В это время расцветают цветы хангэсё (саурурус китайский, Saururus chinensis). Название напоминает слово «полуокрашенный», его листья частично белеют, как будто бы их начали окрашивать гримом. После цветения белые листья становятся зелеными.



Хангэсё (© Pixta)

Вишня

Вишни, иногда называемые «красными драгоценностями», принадлежат к семейству розовых и родственны клубнике, мушмуле и японской сливе умэ. Их собирают в период с июня по июль. Говорят, что выращивание вишни в Японии восходит к 1868 году, когда один немец посадил шесть вишнёвых деревьев на Хоккайдо. Сегодня около 70% всей вишни, производимой в стране, выращивают в префектуре Ямагата. Благодаря сбалансированному кисло-сладкому вкусу особенно популярен сато нисики, сорт вишни, выведенный Сато Эйсуке из Хигасинэ в префектуре Ямагата.



Вишни сато нисики (© Pixta)

День памяти Окинавы (23 июня)

Это день скорби о 200 000 человек, погибших в битве за Окинаву в конце Второй мировой войны и годовщина последнего дня этой битвы. Каждый год в Мемориальном парке мира в городе Итоман, префектура Окинава, проводится поминальная служба. На Краеугольном камне мира в парке записаны имена всех погибших в битве, независимо от национальности. Этот день в префектуре Окинава объявлен праздничным, он посвящён поминовению погибших и молитвам о мире.



Человек молится перед Краеугольным камнем мира в Мемориальном парке мира в Итоман, Окинава, 23 июня 2020 г. (© Jiji)

Нагоси-но хараэ (30 июня)

Каждый год в конце июня и в декабре проводится ритуал очищения для людей, которые по незнанию совершили грех или осквернились. Ритуал, проводимый летом, называется Нагоси-но хараэ. Во многих святилищах из соломы или других растений строят большое кольцо ти-но ва, сотканное. Верующие проходят через него, молясь об очищении и защите от болезней и бедствий.



Прохождение через ти-но ва в святилище, 30 июня

Открытие горы Фудзи (1 июля)

Гора Фудзи открывается для восхождений по маршруту Ёсида, который начинается в префектуре Яманаси, с 1 июля. Японцы поклонялись горам с древних времен, и восходить на священные вершины разрешалось немногим. Открытие горы Фудзи связано с традицией разрешать религиозное восхождение на такие горы в течение ограниченного периода времени летом. В этот день альпинистам открывают путь от пятой станции на горе – это самая высокая точка, куда можно доехать на автомобиле. С этого дня также начинают работу горные хижины и медпункты.



Альпинисты приветствуют восходящее солнце с вершины горы Фудзи 1 июля (© Jiji)

Минадзуки

Шестой лунный месяц в древнем японском календаре называли минадзуки, «безводный месяц», он длится примерно с конца июня до начала августа. Этим словом также называют японскую сладость родом из Киото, она состоит из уиро (плотное желеобразное кондитерское изделие из рисовой муки или крахмала аррорута), покрытого бобами адзуки, и нарезается на треугольники, напоминающие лёд. В период Хэйан (794-1192) в это жаркое и влажное время года императорские придворные спасались от жары, поедая лёд, хранившийся в ледниках с зимы. У простого народа не было доступа к такой роскоши, и, как говорят, они вместо этого лакомились этой сладостью для освежения. В Киото до сих пор сохранился обычай есть минадзуки 30 июня.



Сладость минадзуки (© Pixta)

Токоротэн

Токоротэн – это лакомство, состоящее из полосок желе агар-агара (получаемого из красных водорослей), которое ели в Японии с периода Хэйан (794-1192). Водоросли тэнгуса нагревают, пока они не растворятся, а затем охлаждают до образования желе. Его помещают в коробку с решётчатым дном и с помощью поршня проталкивают желе для получения длинных полосок. Это блюдо подаётся охлаждённым, его легко есть в жару, когда пропадает аппетит. В разных регионах его приправляют по-разному, но обычно это смесь уксуса, соевого соуса и сладкого сакэ мирин, либо же сиропа из коричневого сахара.



Кухонное приспособление тэнцуки, используемое для изготовления полосок токоротэн (© Pixta)



Токоротэн (© Pixta)

Кампати

Кампати, или китайская лакедра, является более крупным родственником желтохвоста бури, и вырастает до 1,5 метров в длину. Это жирная, ароматная рыба, она прекрасно подходит для сасими, но её также подают в приправленном виде сырой на рисе как цукэдон, готовят в соусе тэрияки, варят в соевом соусе или подают в виде карпаччо.



Кампати (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Солнце восходит между «скалами-супругами» (мэото ива) в день летнего солнцестояния (© Pixta)