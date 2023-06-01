Минадзуки (шестая луна): паломничество на рукотворные горы Фудзи, праздник Тэнка, угорь в день Быка и обряд очищения Нагоси-но хараэ

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии проводилось множество общественных мероприятий, связанных с определённым временем года. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку в 5 день 5 луны или Танабата в 7 день 7 луны. Многие из них сохранились и поныне, сейчас на протяжении года каждый месяц проводится ряд мероприятий. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных мероприятий как показателей долгой истории культуры и религиозных воззрений.

Паломничество на рукотворные горы Фудзи

В те времена, когда не строили небоскрёбов, гору Фудзи можно было увидеть из Эдо отовсюду. Название квартала Фудзимидзака, «Склон любования Фудзи», в токийском районе Тиёда как раз и происходит оттого, что это было местом, откуда смотрели на гору Фудзи.

Поскольку гора Фудзи была объектом поклонения, многие люди хотели не только увидеть её из Эдо, но и взобраться на саму гору, чтобы совершить поклонение. Однако у обычных людей в то время не всегда была возможность потратиться на дорогу.

Поэтому для того, чтобы можно было совершить паломничество без посещения горы, из грунта и лавового туфа насыпали небольшую искусственную гору Фудзи. Такие горки называются фудзидзука. В первый день шестой луны, когда снимали запрет на посещение Фудзи, проводили «открытие горы» на таких горках. Люди собирались, чтобы совершить паломничество, взобравшись на фудзидзука.



Такада Фудзи считается старейшей фудзизука в Эдо. Она до сих пор находится на территории святилища Мидзуинари (Ниси-Васэда, р-н Синдзюку, Токио). Из книги «Иллюстрированная книга сувениров Эдо» (Эхон эдо миягэ, собрание Национальной парламентской библиотеки)

Фудзидзука до сих пор сохранились в различных местах в Токио, это Синагава Фудзи (святилище Синагава), Отова Фудзи (храм Гококудзи) и Сэндагая Фудзи (святилище Хатомори Хатиман). То, что они расположены на территории святилищ и храмов, лишний раз показывает, что они были культовыми объектами. На обратном пути после паломничества люди покупали «соломенную змею» мугиварадзя как амулет, оберегающий от эпидемий. Такие амулеты хранили в доме для защиты от болезней.



У ног ребёнка (обведено красным) лежит соломенная змея. Гравюра ««Паломничество к Фудзи в шестую луну» (Минадзуки фудзи сан, коллекция фольклорного музея токийского района Адати)

Праздники Тэнка, от которых зависел авторитет сёгуната

«Безводный месяц» минадзуки был сезоном летних праздников. Особым великолепием и роскошью отличались праздник Тэнносай святилища Канда мёдзин, где почитается главное божество-хранитель Эдо, и праздник Санно гонгэн святилища Хиэ, которые получили общее название Тэнка-мацури, «праздники Поднебесной».

Праздники получили такое название потому, что их субсидировал сёгунат – если бы главные праздники Эдо уступали размахом празднику региона Камигата (Киото и Осака), это нанесло бы ущерб авторитету сёгунов Токугава. Праздник Тэнносай проходил с 5 по 14 день шестой луны, а Санно гонгэн – в 15-й день (по старому лунному календарю).

Главным зрелищем праздников было нэримоно (праздничное шествие) священных повозок даси и паланкинов микоси, которые старались как можно лучше украсить. Согласно «Иллюстрированной годовой хронике Эдо, увиденной на укиё-э» (изд-во «Кавадэ сёбо синся»), «Жители Эдо превратили первоначальный праздник приглашения богов и поклонения им, связанный с сельскохозяйственными ритуалами… в акт взаимодействия между богами и людьми в великолепной и яркой форме».



Процессия нэримоно праздника Тэнно святилища Канда мёдзин. Изображены священные повозки и паланкины. Гравюра «Праздничное поклонение Канда» (Канда госайрэй бандзукэ, специальная коллекция столичной центральной библиотеки Токио)

Угорь в летний День Быка

Обычай есть угря в день Быка летом появился в период Эдо. В 2023 году этот день приходится на 30 июля. Однако в период Эдо по лунному календарю период Доё, на который приходился летний День Быка, продолжался в течение 18 дней перед Риссю, «началом осени», который приходился на конец шестой или начало седьмой луны, то есть День Быка бывал и в конце шестой луны.

В Эдо было много ресторанов с вывесками «Эдомаэ оокабаяки», то есть подающих жареного угря в стиле кабаяки. Один взгляд на список, составленный в 5 году Каэй (1852), позволяет понять, что было более 200 таких ресторанов.



«Список эдомаэ оокабаяки», в котором оцениваются рестораны с блюдами из угря в Эдо в 5 году Каэй (коллекция специальной библиотеки Токийской столичной центральной библиотеки)

Можно было бы предположить, что в летний День Быка все рестораны особенно загружены работой, однако ресторан «Кандагава», которым управляли те же люди, что и «Дайкокуя» в Ниси-Одзэки, по какой-то причине был закрыт. Устроить выходной в день, когда ожидается наибольшая прибыль – в этом можно увидеть проявление своенравного характера упрямых жителей Эдо.

Существует версия, что идею употреблять угря в летний День Быка выдвинул изобретатель Хирага Гэннай, но документально это никак не подтверждено. По другим версиям, эту традицию начал Дзэмбэй, владелец знаменитого ресторана блюд из угря «Харукия» (название упоминается в приведённом выше списке), или же писатель годов Тэммэй (1781-1789) Ота Нанпо, написавший об этом «безумные стихи» кёка (сатирические стихи в форме танка на актуальные социальные темы), но в точности сейчас мы не знаем, благодаря кому появился обычай есть угря именно в этот день.

Религиозный ритуал, восходящий к мифам «Записей о деяниях древности»

В последний день шестой луны проводилась религиозная церемония Нагоси-но хараэ, целью которой было очищение тела по прошествии полугода после Нового года. На территории святилища устанавливали тинова – сплетённое из осоки кая или из соломы кольцо диаметром примерно в рост человека.



Изображение тинова из серии гравюр «Сто видов на гору Фудзи» (Фугаку хяккэй, собрание Национальной парламентской библиотеки)

В некоторых святилищах можно было получить катасиро – бумажную фигурку человека, призванную заменить реального человека. На ней записывали своё имя и возраст, после чего подносили богам. В святилище эти фигурки сжигали, и этот ритуал должен был помочь обрести крепкое здоровье.

Ритуал катасиро имеет древнее происхождение – его происхождение относят ко временам, когда упоминающийся в «Записях о деяниях древности» (Кодзики, 612) Идзанаги-но микото, одно из божеств, создавших Японию, провёл обряд очищения оохараэ. В составленном в период Хэйан своде законов «Установления годов Энги» (Энгисики) указано, что оохараэ проводится в последний день шестой луны и отличается от проводимого в двенадцатую луну – то есть другой подобный обряд проводился также и в двенадцатую луну, однако сохранился только тот, который проводят в шестую луну.

Слово нагоси, «летний переход» (夏越), входящее в название ритуала, происходит от нагоси (和し), «умиротворение». Согласно одной из теорий, в это время стремились умиротворить богов и избегнуть их гнева. Кроме того, считается, что этот период смены сезонов может приводить к резким изменениям состояния здоровья, и говорят, что «переход» (越) в названии использован в смысле «преодоления» этого непростого периода.

Обычай Нагоси-но-хараэ сохранился до наших дней, и сейчас во многих святилищах 30 июня устанавливают тинова.

Другие важные ежегодные мероприятия шестого лунного месяца

Мероприятие Дата Содержание Кадзё (嘉祥) 16-й день В замке Эдо совершалось подношение богам сладостей, после чего их съедали Рынок хоодзуки 23-24-й дни В святилище Атаго проходила ярмарка растений хоодзуки (физалис, китайский фонарик) в горшках, считавшимся лекарственным растением.

Изображение к заголовку: Праздничное шествие на празднике Санно гонгэн святилища Хиэ. Гравюра «Изображение шествия нэрикоми праздника великого божества Хиэ» (Тото хиэ дайдзин сайрэй нэрикоми-но дзу, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)