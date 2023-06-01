Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

Минадзуки (шестая луна): паломничество на рукотворные горы Фудзи, праздник Тэнка, угорь в день Быка и обряд очищения Нагоси-но хараэ

Культура Общество

С древних времён в Японии проводилось множество общественных мероприятий, связанных с определённым временем года. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку в 5 день 5 луны или Танабата в 7 день 7 луны. Многие из них сохранились и поныне, сейчас на протяжении года каждый месяц проводится ряд мероприятий. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных мероприятий как показателей долгой истории культуры и религиозных воззрений.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Паломничество на рукотворные горы Фудзи

В те времена, когда не строили небоскрёбов, гору Фудзи можно было увидеть из Эдо отовсюду. Название квартала Фудзимидзака, «Склон любования Фудзи», в токийском районе Тиёда как раз и происходит оттого, что это было местом, откуда смотрели на гору Фудзи.

Поскольку гора Фудзи была объектом поклонения, многие люди хотели не только увидеть её из Эдо, но и взобраться на саму гору, чтобы совершить поклонение. Однако у обычных людей в то время не всегда была возможность потратиться на дорогу.

Поэтому для того, чтобы можно было совершить паломничество без посещения горы, из грунта и лавового туфа насыпали небольшую искусственную гору Фудзи. Такие горки называются фудзидзука. В первый день шестой луны, когда снимали запрет на посещение Фудзи, проводили «открытие горы» на таких горках. Люди собирались, чтобы совершить паломничество, взобравшись на фудзидзука.

Такада Фудзи считается старейшей фудзизука в Эдо. Она до сих пор находится на территории святилища Мидзуинари (Ниси-Васэда, р-н Синдзюку, Токио). Из книги «Иллюстрированная книга сувениров Эдо» (Эхон эдо миягэ, собрание Национальной парламентской библиотеки)
Такада Фудзи считается старейшей фудзизука в Эдо. Она до сих пор находится на территории святилища Мидзуинари (Ниси-Васэда, р-н Синдзюку, Токио). Из книги «Иллюстрированная книга сувениров Эдо» (Эхон эдо миягэ, собрание Национальной парламентской библиотеки)

Фудзидзука до сих пор сохранились в различных местах в Токио, это Синагава Фудзи (святилище Синагава), Отова Фудзи (храм Гококудзи) и Сэндагая Фудзи (святилище Хатомори Хатиман). То, что они расположены на территории святилищ и храмов, лишний раз показывает, что они были культовыми объектами. На обратном пути после паломничества люди покупали «соломенную змею» мугиварадзя как амулет, оберегающий от эпидемий. Такие амулеты хранили в доме для защиты от болезней.

У ног ребёнка (обведено красным) лежит соломенная змея. Гравюра ««Паломничество к Фудзи в шестую луну» (Минадзуки фудзи сан, коллекция фольклорного музея токийского района Адати)
У ног ребёнка (обведено красным) лежит соломенная змея. Гравюра ««Паломничество к Фудзи в шестую луну» (Минадзуки фудзи сан, коллекция фольклорного музея токийского района Адати)

Праздники Тэнка, от которых зависел авторитет сёгуната

«Безводный месяц» минадзуки был сезоном летних праздников. Особым великолепием и роскошью отличались праздник Тэнносай святилища Канда мёдзин, где почитается главное божество-хранитель Эдо, и праздник Санно гонгэн святилища Хиэ, которые получили общее название Тэнка-мацури, «праздники Поднебесной».

Праздники получили такое название потому, что их субсидировал сёгунат – если бы главные праздники Эдо уступали размахом празднику региона Камигата (Киото и Осака), это нанесло бы ущерб авторитету сёгунов Токугава. Праздник Тэнносай проходил с 5 по 14 день шестой луны, а Санно гонгэн – в 15-й день (по старому лунному календарю).

Главным зрелищем праздников было нэримоно (праздничное шествие) священных повозок даси и паланкинов микоси, которые старались как можно лучше украсить. Согласно «Иллюстрированной годовой хронике Эдо, увиденной на укиё-э» (изд-во «Кавадэ сёбо синся»), «Жители Эдо превратили первоначальный праздник приглашения богов и поклонения им, связанный с сельскохозяйственными ритуалами… в акт взаимодействия между богами и людьми в великолепной и яркой форме».

Процессия нэримоно праздника Тэнно святилища Канда мёдзин. Изображены священные повозки и паланкины. Гравюра «Праздничное поклонение Канда» (Канда госайрэй бандзукэ, специальная коллекция столичной центральной библиотеки Токио)
Процессия нэримоно праздника Тэнно святилища Канда мёдзин. Изображены священные повозки и паланкины. Гравюра «Праздничное поклонение Канда» (Канда госайрэй бандзукэ, специальная коллекция столичной центральной библиотеки Токио)

Угорь в летний День Быка

Обычай есть угря в день Быка летом появился в период Эдо. В 2023 году этот день приходится на 30 июля. Однако в период Эдо по лунному календарю период Доё, на который приходился летний День Быка, продолжался в течение 18 дней перед Риссю, «началом осени», который приходился на конец шестой или начало седьмой луны, то есть День Быка бывал и в конце шестой луны.

В Эдо было много ресторанов с вывесками «Эдомаэ оокабаяки», то есть подающих жареного угря в стиле кабаяки. Один взгляд на список, составленный в 5 году Каэй (1852), позволяет понять, что было более 200 таких ресторанов.

«Список эдомаэ оокабаяки», в котором оцениваются рестораны с блюдами из угря в Эдо в 5 году Каэй (коллекция специальной библиотеки Токийской столичной центральной библиотеки)
«Список эдомаэ оокабаяки», в котором оцениваются рестораны с блюдами из угря в Эдо в 5 году Каэй (коллекция специальной библиотеки Токийской столичной центральной библиотеки)

Можно было бы предположить, что в летний День Быка все рестораны особенно загружены работой, однако ресторан «Кандагава», которым управляли те же люди, что и «Дайкокуя» в Ниси-Одзэки, по какой-то причине был закрыт. Устроить выходной в день, когда ожидается наибольшая прибыль – в этом можно увидеть проявление своенравного характера упрямых жителей Эдо.

Существует версия, что идею употреблять угря в летний День Быка выдвинул изобретатель Хирага Гэннай, но документально это никак не подтверждено. По другим версиям, эту традицию начал Дзэмбэй, владелец знаменитого ресторана блюд из угря «Харукия» (название упоминается в приведённом выше списке), или же писатель годов Тэммэй (1781-1789) Ота Нанпо, написавший об этом «безумные стихи» кёка (сатирические стихи в форме танка на актуальные социальные темы), но в точности сейчас мы не знаем, благодаря кому появился обычай есть угря именно в этот день.

Религиозный ритуал, восходящий к мифам «Записей о деяниях древности»

В последний день шестой луны проводилась религиозная церемония Нагоси-но хараэ, целью которой было очищение тела по прошествии полугода после Нового года. На территории святилища устанавливали тинова – сплетённое из осоки кая или из соломы кольцо диаметром примерно в рост человека.

Изображение тинова из серии гравюр «Сто видов на гору Фудзи» (Фугаку хяккэй, собрание Национальной парламентской библиотеки)
Изображение тинова из серии гравюр «Сто видов на гору Фудзи» (Фугаку хяккэй, собрание Национальной парламентской библиотеки)

В некоторых святилищах можно было получить катасиро – бумажную фигурку человека, призванную заменить реального человека. На ней записывали своё имя и возраст, после чего подносили богам. В святилище эти фигурки сжигали, и этот ритуал должен был помочь обрести крепкое здоровье.

Ритуал катасиро имеет древнее происхождение – его происхождение относят ко временам, когда упоминающийся в «Записях о деяниях древности» (Кодзики, 612) Идзанаги-но микото, одно из божеств, создавших Японию, провёл обряд очищения оохараэ. В составленном в период Хэйан своде законов «Установления годов Энги» (Энгисики) указано, что оохараэ проводится в последний день шестой луны и отличается от проводимого в двенадцатую луну – то есть другой подобный обряд проводился также и в двенадцатую луну, однако сохранился только тот, который проводят в шестую луну.

Слово нагоси, «летний переход» (夏越), входящее в название ритуала, происходит от нагоси (和し), «умиротворение». Согласно одной из теорий, в это время стремились умиротворить богов и избегнуть их гнева. Кроме того, считается, что этот период смены сезонов может приводить к резким изменениям состояния здоровья, и говорят, что «переход» (越) в названии использован в смысле «преодоления» этого непростого периода.

Обычай Нагоси-но-хараэ сохранился до наших дней, и сейчас во многих святилищах 30 июня устанавливают тинова.

Другие важные ежегодные мероприятия шестого лунного месяца

Мероприятие Дата Содержание
Кадзё (嘉祥) 16-й день В замке Эдо совершалось подношение богам сладостей, после чего их съедали
Рынок хоодзуки 23-24-й дни В святилище Атаго проходила ярмарка растений хоодзуки (физалис, китайский фонарик) в горшках, считавшимся лекарственным растением.

Изображение к заголовку: Праздничное шествие на празднике Санно гонгэн святилища Хиэ. Гравюра «Изображение шествия нэрикоми праздника великого божества Хиэ» (Тото хиэ дайдзин сайрэй нэрикоми-но дзу, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

календарь времена года