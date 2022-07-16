Японский календарь и обычай есть угря в «День Быка»

В самый разгар летней жары в городе часто можно увидеть надписи «День Быка –день угря». Многих в это время манит запах разогретого соуса и жира угря, горящего на углях. В 2022 году будет два «дня Быка», 23 июля и 4 августа. Как же определяется день Быка?

Слово 土用 (доё:) в японском языке обозначает конец времени года. В году выделяют четыре дня, знаменующие конец каждого из сезонов – «конец весны» (立春, риссюн), «конец лета» (立夏, рикка), «конец осени» (立秋, риссю:) и «конец зимы» (立冬, ритто:), а 土用 (доё:) обозначает период в 18 дней, предшествующий такому дню. Так как день «конца осени» в 2022 году приходится на 7 августа, то период доё: будет продолжаться с 23 июля по 6 августа.

Все знают цикл 12 животных, символизирующих годы в определённой последовательности – например, говорят, что наступает «год Тигра» или «год Собаки», но изначально в китайском календаре тот же цикл также использовался для обозначения дней и месяцев. Таким образом, за период в 18 дней какие-то из 12 животных используются дважды для обозначения дней, и иногда таким образом повторяется и «день Быка».

Считается, что обычай есть угря в «день Быка» связан с Хирага Гэннай (1728-1780), учёным-рангакуся, изучавшим европейские науки. Бытовало поверье, будто бы если в этот день есть блюда, название которых содержит букву «у» (う), как в слове уси, «бык», то можно легче переносить жару, и он посоветовал знакомому, который решил летом продавать угря, установить перед лавкой надпись «Сегодня – день Быка».

В этом году будет два «Дня Быка», но цена на угрей растёт из-за снижения производства выращиваемых угрей. Однако можно, наверное, позволить себе роскошь полакомиться угрём один раз, а во второй «день Быка», согласно с поверьем, поесть что-то ещё на букву «у» – лапшу удон, солёные сливы умэбоси или кабачки ури…

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