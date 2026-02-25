Японский календарь

Японский календарьКультура Общество
Считается, что первый календарь в Японии был составлен в 604 году с использованием китайских техник, попавших в Японию через Корейский полуостров. В последующие столетия традиционные события и обряды дополняли традиционное измерение времени.
Япония перешла на солнечный (григорианский) календарь в 1873 году, однако многие выражения, унаследованные от старой лунной системы, используются и сегодня.
Название эры
В Японии используется собственная система «девизов правления» (гэнго), согласно которой нумеруются календарные годы, она существует параллельно с западной. К примеру, 2025 год одновременно был 7-м годом эры Рэйва. Первым названием эры было «Тайка», оно использовалось в период с 645 по 650 год. В более ранние времена гэнго могли менять по разным причинам – например, в честь счастливого события или в ответ на катастрофу. Однако с 1868 года название эры меняется только с восшествием на престол нового императора.
Это: циклические знаки, связанные с животными
За каждым годом закреплён циклический знак это, обозначающий определённое животное, они образуют 12-летний цикл, который неофициально могут называть дзюни си. Эта система изначально появилась в Китае и распространилась в других странах региона с небольшими вариациями.
В Японии используется цикл, включающий Крысу, Быка, Тигра, Зайца, Дракона, Змею, Лошадь, Обезьяну, Петуха, Собаку и Кабана. На новогодних открытках часто изображают рисунок или фотографию животного, чей знак используется в наступающем году. Эти знаки также используются при описании годов рождения людей.
Традиционные названия месяцев
В традиционном японском лунном календаре каждому месяцу давались неофициальные названия в японском стиле, отражающие времена года или важное событие этого месяца. Эти названия до сих пор встречаются в некоторых современных календарях, хотя сезонные ассоциации, лежащие в основе названий, не всегда соответствуют нынешней системе.
- 睦月 (Муцуки)
Месяц, когда семья собирается напразднование Нового года.
- 如月 (Кисараги)
Месяц, когда люди укутываются потеплее.
- 弥生 (Яёй)
Месяц, когда растения просыпаются.
- 卯月 (Удзуки)
Месяц цветения дейции.
- 皐月 (Сацуки)
Месяц высаживания рассады риса.
- 水無月 (Минадзуки)
Месяц воды – заливают рисовые поля.
- 文月 (Фумидзуки)
Месяц вызревания риса.
- 葉月 (Хадзуки)
Месяц опадающих листьев.
- 長月 (Нагацуки)
Месяц, когда ночи становятся длиннее.
- 神無月 (Каннадзуки)
«Месяц без богов» – считается, что в этом месяцеяпонские боги (ками)собираются в святилище Идзумо-тайся в преф. Симанэ. В Идзумо месяц называется камиаридзуки, «месяц присутствия богов».
- 霜月 (Симоцуки)
Месяц инея.
- 師走 (Сивасу)
«Учителя бегают»: монахи очень занятыприготовлениямик Новому году.
Пять сэкку
Сэкку – это пять праздников в те дни, которые считаются благоприятными. Каждый из сэкку также известен под другим названием, отражающим растение, связанное с этим сезоном.
- 7 января: Дзиндзицу-но сэкку (Нанакуса-но сэкку)
Люди едят кашу из семи трав (нанакуса-гаю) с молениями о здоровье и защите от болезней в течение наступившего года.
- 3 марта: Дзёси-но сэкку (Момо-но сэкку)
Это Хинамацури, праздник девочек, во время которого молятся об их взрослении и счастье. Семьи в этот период выставляют куклы хина. Он также связан с цветением персиковых деревьев.
- 5 мая: Танго-но сэкку (Сёбу-но сэкку)
Традиционно это праздник мальчиков, во время которого молятся об их росте и успехе. Сегодня это национальный праздник, известный как День защиты детей. Он ассоциируется с ирисами.
- 7 июля: Танабата-но сэкку (Сасатакэ-но сэкку)
В этот день люди пишут пожелания на цветной бумаге и развешивают их на бамбуковых ветвях.
- 9 сентября: Тёё-но сэкку (Кику-но сэкку)
День молитв о долгой жизни и крепком здоровье. В рамках празднования в сакэ бросают лепестки хризантем.
24 годовых сезона (сэкки)
Деление года на 24 сезона традиционно использовались для обозначения сезонных изменений. В старину крестьяне использовали этот календарь для планирования полевых работ. Поскольку эта система была создана в древнем Китае, некоторые из этих периодов не совсем соответствуют современному климату Японии. В Японии каждый период сэкки разбили на три более мелких ко, всего на 72 микросезона.
Весна
- 4 февраля: 立春 (Риссюн)
Начало весны.
- 19 февраля: 雨水 (Усуи)
Дождевая вода.
- 6 марта: 啓蟄 (Кэйтицу)
Насекомые просыпаются
- 21 марта: 春分 (Сюмбун)
Весеннее равноденствие.
- 5 апреля: 清明 (Сэймэй)
Чистота и ясность
- 20 апреля: 穀雨 (Кокуу)
Дожди для злаков
Лето
- 5 мая: 立夏 (Рикка)
Начало лета
- 21 мая: 小満 (Сёман)
Малое созревание.
- 6 июня: 芒種 (Босю)
Зерновые колосятся.
- 21 июня: 夏至 (Гэси)
Летнее солнцестояние.
- 7 июля: 小暑 (Сёсё)
Малая жара.
- 23 июля: 大暑 (Тайсё)
Великая жара.
Осень
- 8 августа: 立秋 (Риссю)
Начало осени.
- 23 августа: 処暑 (Сёсё)
Небольшая жара.
- 8 сентября: 白露 (Хакуро)
Белые росы.
- 23 сентября: 秋分 (Сюбун)
Осеннее равноденствие.
- 8 октября: 寒露 (Канро)
Холодные росы.
- 23 октября: 霜降 (Соко)
Выпадение инея.
Зима
- 7 ноября: 立冬 (Ритто)
Начало зимы.
- 22 ноября: 小雪 (Сёсэцу)
Малый снег.
- 7 декабря: 大雪 (Тайсэцу)
Великий снег.
- 22 декабря: 冬至 (Тодзи)
Зимнее солнцестояние.
- 5 января: 小寒 (Сёкан)
Малый холод.
- 20 января: 大寒 (Дайкан)
Великий холод.
* Даты указывают начало каждого сэкки и могут незначительно меняться из года в год.
Рокуё: дни счастья и неудач
Рокуё – это цикл из шести дней, указывающий на «успех» или «неудачу» в конкретный день, его и в наши дни часто можно увидеть в японских календарях. Существуют различные интерпретации конкретного значения рокуё, здесь мы приведём наиболее распространёные.
Типичная интерпретация:
- 先勝 (Сэнсё)
Благоприятный день для быстрых действий. Утро благоприятно, но после полудня уже не настолько, как указывает значение иероглифов, «побеждает первый».
- 友引 (Томобики)
Хороший день для празднований, но похороны в этот день стараются не проводить, исходя из смысла «увлекать (за собой) друзей».
- 先負 (Сэмпу/Сакимакэ)
В этот день лучше всего действовать спокойно. Утро несчастливое, но после обеда всё налаживается. Здесь иероглифы означают «проигрывает первый».
- 仏滅 (Буцумэцу)
«Смерть Будды». Неблагоприятный в целом день, но допустимо устраивать похороны и буддийские церемонии.
- 大安 (Тайан)
«Великое спокойствие». Благоприятный день, особенно для свадеб.
- 赤口 (Сяко)
Несчастливый день, в особенности для празднований радостных событий, за исключением полуденного времени. Название означает «красный рот»; красный цвет ассоциируется с кровью и огнём, поэтому следует избегать режущих предметов и источников огня.
Фотография к заголовку: © Pixta