Японский календарь

Календари в Японии часто содержат информацию о традиционном восприятии времени, существовавшем в старину. Оно иногда оказывает влияние и на некоторые аспекты жизни современных японцев.
Считается, что первый календарь в Японии был составлен в 604 году с использованием китайских техник, попавших в Японию через Корейский полуостров. В последующие столетия традиционные события и обряды дополняли традиционное измерение времени.

Япония перешла на солнечный (григорианский) календарь в 1873 году, однако многие выражения, унаследованные от старой лунной системы, используются и сегодня.

Лист календаря за 1 мая с некоторыми японскими традиционными особенностями
Лист календаря за 1 мая с некоторыми японскими традиционными особенностями

Название эры

В Японии используется собственная система «девизов правления» (гэнго), согласно которой нумеруются календарные годы, она существует параллельно с западной. К примеру, 2025 год одновременно был 7-м годом эры Рэйва. Первым названием эры было «Тайка», оно использовалось в период с 645 по 650 год. В более ранние времена гэнго могли менять по разным причинам – например, в честь счастливого события или в ответ на катастрофу. Однако с 1868 года название эры меняется только с восшествием на престол нового императора.

Это: циклические знаки, связанные с животными

За каждым годом закреплён циклический знак это, обозначающий определённое животное, они образуют 12-летний цикл, который неофициально могут называть дзюни си. Эта система изначально появилась в Китае и распространилась в других странах региона с небольшими вариациями.

В Японии используется цикл, включающий Крысу, Быка, Тигра, Зайца, Дракона, Змею, Лошадь, Обезьяну, Петуха, Собаку и Кабана. На новогодних открытках часто изображают рисунок или фотографию животного, чей знак используется в наступающем году. Эти знаки также используются при описании годов рождения людей.

Традиционные названия месяцев

В традиционном японском лунном календаре каждому месяцу давались неофициальные названия в японском стиле, отражающие времена года или важное событие этого месяца. Эти названия до сих пор встречаются в некоторых современных календарях, хотя сезонные ассоциации, лежащие в основе названий, не всегда соответствуют нынешней системе.

  1. 睦月 (Муцуки)
    Месяц, когда семья собирается напразднование Нового года.
  2. 如月 (Кисараги)
    Месяц, когда люди укутываются потеплее.
  3. 弥生 (Яёй)
    Месяц, когда растения просыпаются.
  4. 卯月 (Удзуки)
    Месяц цветения дейции.
  5. 皐月 (Сацуки)
    Месяц высаживания рассады риса.
  6. 水無月 (Минадзуки)
    Месяц воды – заливают рисовые поля.
  7. 文月 (Фумидзуки)
    Месяц вызревания риса.
  8. 葉月 (Хадзуки)
    Месяц опадающих листьев.
  9. 長月 (Нагацуки)
    Месяц, когда ночи становятся длиннее.
  10. 神無月 (Каннадзуки)
    «Месяц без богов» – считается, что в этом месяцеяпонские боги (ками)собираются в святилище Идзумо-тайся в преф. Симанэ. В Идзумо месяц называется камиаридзуки, «месяц присутствия богов».
  11. 霜月 (Симоцуки)
    Месяц инея.
  12. 師走 (Сивасу)
    «Учителя бегают»: монахи очень занятыприготовлениямик Новому году.

Пять сэкку

Сэкку – это пять праздников в те дни, которые считаются благоприятными. Каждый из сэкку также известен под другим названием, отражающим растение, связанное с этим сезоном.

  • 7 января: Дзиндзицу-но сэкку (Нанакуса-но сэкку)
    Люди едят кашу из семи трав (нанакуса-гаю) с молениями о здоровье и защите от болезней в течение наступившего года.
  • 3 марта: Дзёси-но сэкку (Момо-но сэкку)
    Это Хинамацури, праздник девочек, во время которого молятся об их взрослении и счастье. Семьи в этот период выставляют куклы хина. Он также связан с цветением персиковых деревьев.
  • 5 мая: Танго-но сэкку (Сёбу-но сэкку)
    Традиционно это праздник мальчиков, во время которого молятся об их росте и успехе. Сегодня это национальный праздник, известный как День защиты детей. Он ассоциируется с ирисами.
  • 7 июля: Танабата-но сэкку (Сасатакэ-но сэкку)
    В этот день люди пишут пожелания на цветной бумаге и развешивают их на бамбуковых ветвях.
  • 9 сентября: Тёё-но сэкку (Кику-но сэкку)
    День молитв о долгой жизни и крепком здоровье. В рамках празднования в сакэ бросают лепестки хризантем.

Куклы, выставленные к празднику девочек, который отмечают 3 марта
Куклы, выставленные к празднику девочек, который отмечают 3 марта (© Pixta)

24 годовых сезона (сэкки)

Деление года на 24 сезона традиционно использовались для обозначения сезонных изменений. В старину крестьяне использовали этот календарь для планирования полевых работ. Поскольку эта система была создана в древнем Китае, некоторые из этих периодов не совсем соответствуют современному климату Японии. В Японии каждый период сэкки разбили на три более мелких ко, всего на 72 микросезона.

Весна

  • 4 февраля: 立春 (Риссюн)
    Начало весны.
  • 19 февраля: 雨水 (Усуи)
    Дождевая вода.
  • 6 марта: 啓蟄 (Кэйтицу)
    Насекомые просыпаются
  • 21 марта: 春分 (Сюмбун)
    Весеннее равноденствие.
  • 5 апреля: 清明 (Сэймэй)
    Чистота и ясность
  • 20 апреля: 穀雨 (Кокуу)
    Дожди для злаков

Лето

  • 5 мая: 立夏 (Рикка)
    Начало лета
  • 21 мая: 小満 (Сёман)
    Малое созревание.
  • 6 июня: 芒種 (Босю)
    Зерновые колосятся.
  • 21 июня: 夏至 (Гэси)
    Летнее солнцестояние.
  • 7 июля: 小暑 (Сёсё)
    Малая жара.
  • 23 июля: 大暑 (Тайсё)
    Великая жара.

Осень

  • 8 августа: 立秋 (Риссю)
    Начало осени.
  • 23 августа: 処暑 (Сёсё)
    Небольшая жара.
  • 8 сентября: 白露 (Хакуро)
    Белые росы.
  • 23 сентября: 秋分 (Сюбун)
    Осеннее равноденствие.
  • 8 октября: 寒露 (Канро)
    Холодные росы.
  • 23 октября: 霜降 (Соко)
    Выпадение инея.

Зима

  • 7 ноября: 立冬 (Ритто)
    Начало зимы.
  • 22 ноября: 小雪 (Сёсэцу)
    Малый снег.
  • 7 декабря: 大雪 (Тайсэцу)
    Великий снег.
  • 22 декабря: 冬至 (Тодзи)
    Зимнее солнцестояние.
  • 5 января: 小寒 (Сёкан)
    Малый холод.
  • 20 января: 大寒 (Дайкан)
    Великий холод.

* Даты указывают начало каждого сэкки и могут незначительно меняться из года в год.

Рокуё: дни счастья и неудач

Рокуё – это цикл из шести дней, указывающий на «успех» или «неудачу» в конкретный день, его и в наши дни часто можно увидеть в японских календарях. Существуют различные интерпретации конкретного значения рокуё, здесь мы приведём наиболее распространёные.

Типичная интерпретация:

  • 先勝 (Сэнсё)
    Благоприятный день для быстрых действий. Утро благоприятно, но после полудня уже не настолько, как указывает значение иероглифов, «побеждает первый».
  • 友引 (Томобики)
    Хороший день для празднований, но похороны в этот день стараются не проводить, исходя из смысла «увлекать (за собой) друзей».
  • 先負 (Сэмпу/Сакимакэ)
    В этот день лучше всего действовать спокойно. Утро несчастливое, но после обеда всё налаживается. Здесь иероглифы означают «проигрывает первый».
  • 仏滅 (Буцумэцу)
    «Смерть Будды». Неблагоприятный в целом день, но допустимо устраивать похороны и буддийские церемонии.
  • 大安 (Тайан)
    «Великое спокойствие». Благоприятный день, особенно для свадеб.
  • 赤口 (Сяко)
    Несчастливый день, в особенности для празднований радостных событий, за исключением полуденного времени. Название означает «красный рот»; красный цвет ассоциируется с кровью и огнём, поэтому следует избегать режущих предметов и источников огня.

Фотография к заголовку: © Pixta

