Японский календарь

Считается, что первый календарь в Японии был составлен в 604 году с использованием китайских техник, попавших в Японию через Корейский полуостров. В последующие столетия традиционные события и обряды дополняли традиционное измерение времени.

Япония перешла на солнечный (григорианский) календарь в 1873 году, однако многие выражения, унаследованные от старой лунной системы, используются и сегодня.



Лист календаря за 1 мая с некоторыми японскими традиционными особенностями

Название эры

В Японии используется собственная система «девизов правления» (гэнго), согласно которой нумеруются календарные годы, она существует параллельно с западной. К примеру, 2025 год одновременно был 7-м годом эры Рэйва. Первым названием эры было «Тайка», оно использовалось в период с 645 по 650 год. В более ранние времена гэнго могли менять по разным причинам – например, в честь счастливого события или в ответ на катастрофу. Однако с 1868 года название эры меняется только с восшествием на престол нового императора.

Это: циклические знаки, связанные с животными

За каждым годом закреплён циклический знак это, обозначающий определённое животное, они образуют 12-летний цикл, который неофициально могут называть дзюни си. Эта система изначально появилась в Китае и распространилась в других странах региона с небольшими вариациями.

В Японии используется цикл, включающий Крысу, Быка, Тигра, Зайца, Дракона, Змею, Лошадь, Обезьяну, Петуха, Собаку и Кабана. На новогодних открытках часто изображают рисунок или фотографию животного, чей знак используется в наступающем году. Эти знаки также используются при описании годов рождения людей.