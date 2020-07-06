Танабата: праздник звёзд

Японский калейдоскоп

Лишь раз в году, в седьмой день седьмой луны, прекрасная Орихимэ (Ткачиха) и её возлюбленный Хикобоси (Волопас) могут встретиться, пройдя по мосту над Млечным путём. В этот день бумажные ленты с написанными на них желаниями привязывают к веткам бамбука и молятся о благополучии. В старину эти украшения бросали в реки, чтобы их унесло течением и донесло молитвы до божеств в разные уголки страны. Обычно праздник проводится ежегодно, но в этом году его много где отменяют из-за инфекции.

Украшения к празднику Танабата

К седьмому июля на станциях и городских улицах появляются разноцветные украшения, сделанные из цветных лент и тонких стеблей бамбука. На развевающихся на ветру бумажных лентах написаны желания: «Пусть я стану футболистом!», «Хочу научиться хорошо рисовать!» Танабата – прекрасный летний праздник.

Танабата – один из пяти праздников смены сезонов, сэкку, традиция празднования которых пришла из Китая, и церемонии, с ним связанные, проводились во дворце. Танабата – так называемый «праздник звёзд», когда, согласно легенде, единственный раз в году могут встретиться Орихимэ (Ткачиха, Вега в созвездии Лиры) и её возлюбленный Хикобоси (Волопас, Альтаир в созвездии Орла), обычно разделённые рекой – Млечным путём.

Китайская легенда о Ткачихе и Волопасе, Чжи-нюй и Ню-лане, пришла в Японию в период Нара (710-794). В Японии эта легенда и связанный с ней китайский ритуал (яп. Киккодэн) наложились на моления женщин об обретении умений в ткачестве и других делах, ритуал ткачества танабатацумэ и обряд очищения мисоги. Так в празднике Танабата смешались различные китайские и японские культурные феномены.

Ню-лан и Чжи-нюй – муж и жена, которым дозволено встречаться лишь раз в году, в седьмой день седьмой луны. Чжи-нюй (яп. Орихимэ) была умелой ткачихой, а Ню-лан (яп. Хикобоси) – пастухом. Когда они поженились, то забросили работу, и верховное божество, Небесный император Тянь-ди, рассердившись, разделил их рекой, сказав, что им будет позволено встречаться раз в году, если они будут хорошо работать. С тех пор они усердно трудятся каждый день в предвкушении встречи в седьмой день седьмой луны.

В подлунном мире перед праздником Танабата тоже много забот. К празднику готовят особую подсветку Токийской телебашни и башни «Небесное дерево», праздник Танабата в Асакусе, мероприятия в Диснейленде, Млечный путь из светодиодных фонариков на реке Оокава в Осаке и множество других мероприятий.

Моления звёздам

Когда праздник Танабата только появился в Японии, в этот день во дворце проводили церемонии, во время которых аристократы слагали японские и китайские стихи, глядя на звёзды. В период Эдо (1603-1868) празднование Танабаты распространилось среди простого народа, и сложился особый японский обычай писать желания на цветных бумажных лентах, называемых тандзаку, которые привязывали к ветвям тонкого бамбука сасатакэ.

Помимо тандзаку, бамбук украшают лентами фукинагаси, символизирующими нити, и таким образом молятся об успехах в ткацком деле. Чтобы улов рыбы был хорошим, делают украшения амикадзари, напоминающие рыбацкую сеть, а для успеха в бизнесе используют украшение кинтяку, похожее по форме на кошель с монетами. Журавль является символом долголетия, а поэтому бумажные журавлики также используются для праздничных украшений. Все эти украшения легко складываются из бумаги в традиционной японской технике оригами. Раньше стебли бамбука с привязанными украшениями бросали в реку, отправляя моления к божествам, но в последнее время так поступают всё реже, чтобы не вредить окружающей среде.

В старину верили, что тянущийся в небо бамбук сасатакэ, листья которого шелестят в вышине, способен доносить молитвы до небес, а потому его стали использовать для праздничных украшений. Кроме того, считалось, что бамбук может предохранять колосья злаков от насекомых, и он символизировал моления об урожае.

В праздник Танабата принято есть тонкую, по форме похожую на шёлковые нити лапшу сомэн. Из Китая пришла традиция для защиты от болезней есть сладости сакубэй, по форме напоминающие скрученную верёвку, но в Японии впоследствии стали использовать лапшу сомэн, которую чаще всего едят охлаждённой в жаркое время года. Детям нравится, когда лапша, напоминающая речной поток, украшена пластинками зелени окры (бамия), похожими на звёзды.

Празднование по новому и старому календарям

В Японии с 1873 года официально используется западный, европейский календарь, но во многих регионах традиционные праздники и ритуалы продолжают проводить по старому солнечно-лунному китайскому календарю.

Три самых известных места празднования Танабаты в Японии – это г. Сендай преф. Мияги (Сэндай Танабата-мацури, ссылка на англ. яз., в 2020 г. отменён), г. Хирацука преф. Канагава (Сёнан-Хирацука Танабата-мацури, ссылка на англ. яз., в 2020 г. отменён) и г. Андзё преф. Айти (Андзё Танабата-мацури, ссылка на англ. яз., в 2020 г. отменён). И современный праздник Нэбута (г. Аомори, преф. Аомори, ссылка на англ. яз., в 2020 г. отменён), который на протяжении шести дней посещают около 3 миллионов человек, происходит из обряда очищения от ритуальной нечистоты в реке или море и пускания по воде фонарей в праздник Танабата. Такие праздники предоставляют прекрасную возможность насладиться праздничной атмосферой, музыкой, танцами и необычными зрелищами, какие нечасто можно видеть в Японии.

К сожалению, пока ещё неизвестно, когда закончится связанный с коронавирусом кризис, и многие праздничные мероприятия отменены. В седьмой день седьмой луны мы будем смотреть на Небесную реку и молиться, чтобы поскорее наступило время, когда мы вновь сможем повеселиться на праздниках.

См. также праздник Нэбута в Аомори.

Фотография к заголовку: Украшения к празднику Танабата, подаренные детьми детского сада станции Дзуси (Nippon.com, съёмка 2019 г.)