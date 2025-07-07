Бумажные украшения тандзаку: в праздник Танабата на цветных бумажных полосках записывают желания

Жизнь Японии в фотографиях

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7 июля во время праздника Танабата жители Японии могут загадывать желания, записывая их на яркой бумаге тандзаку и развешивая на ветвях бамбука.

Загадать желание

Длинные узкие полоски цветной бумаги, известные как тандзаку, являются одним из символов праздника Танабата, который проводится 7 июля каждого года. Люди пишут свои желания на бумаге и привязывают их на бамбуковые ветки. Дети могут хотеть новую игрушку, стремиться к успехам в учёбе или в любимом виде спорта, тогда как надежды взрослых могут быть сосредоточены на работе или романтических отношениях.

Обычай писать молитвы на полосках цветной бумаги и привязывать их к бамбуку появился примерно в период Эдо (1603-1868). Обычно используют бумагу пяти цветов: зелёного, красного, жёлтого, белого и фиолетового. Эти цвета связаны с учением о пяти элементах в китайской космологии (дерево, огонь, земля, металл и вода), с небольшим изменением – чёрный цвет, связанный с водой, не считается в Японии счастливым и его заменили фиолетовым.

Некоторые люди следуют традиции вывешивать тандзаку накануне праздника и снимать в день Танабата, однако украшения в публичных местах могут висеть в течение нескольких недель до фестиваля.



(© Pixta)

Фотография к заголовку: Ребёнок загадывает желание стать фокусником (© Pixta)

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