Новогодние мероприятия в святилище Цуругаока Хатимангу в Камакуре: 800-летняя история самурайской культуры в древних синтоистских ритуалах

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Путеводительпо Японии

Святилище Цуругаока Хатимангу с момента основания сёгуната Камакура стало важнейшим святилищем военных правителей, а сейчас это одна из крупнейших туристических достопримечательностей города. В новогодний период здесь проводят древние синтоистские ритуалы, и посетители могут полюбоваться величием и изяществом обычаев самураев Камакуры.

Сердце древнего самурайского города

Город Камакура (префектура Канагава) 800 лет назад стал политическим центром страны –здесь находилось первое военное правительство Японии. В отличие от Нары и Киото, где правила аристократия, здесь господствовала атмосфера простоты и силы.

Минамото-но Ёритомо основал свой сёгунат в Камакуре, поскольку это была естественная крепость, окружённая горами и морем, а также важный транспортный узел. Более того, это место было связано с предками Ёритомо, почитавшими Хатимана, божество-хранителя рода Минамото, что играло свою роль в контроле над военными родами региона Канто. Для подкрепления «легитимности» правления рода Минамото Ёритомо вскоре после вступления в Камакуру переместил святилище божества-покровителя, находившееся недалеко от пляжа Юигахама, в место ближе к резиденции сёгуна. Так появилось нынешнее святилище Цуругаока Хатимангу.

С тех пор святилище оставалось на том же месте, и сейчас это географический и культурный центр Камакуры. Паломнический маршрут Вакамия-оодзи проходит с юга на север через город от моря и является отправной точкой развития города. Постройки святилища несколько раз сгорали из-за войн и стихийных бедствий, но Хонгу, Главное святилище, и святилище Вакамия, признанные важными культурными ценностями, были восстановлены ещё сёгунатом Эдо (1603-1868). При этом многие синтоистские ритуалы, включающие обычаи и костюмы периода Камакура, сохранились до наших дней.



Нынешнее главное святилище в 1828 году перестроил 11-й сёгун Токугава Иэнари (фотографию предоставил Харада Хироси)

Древние синтоистские ритуалы в одном из самых популярных святилищ в Японии

Каждый год в первые три дня Нового года святилище Цуругаока-Хатимангу посещают 2,5 миллиона человек. Оно переполнено людьми, которые приобретают стрелы хамая – талисманы, призванные отпугивать злых духов. В святилище становится очень оживлённо, здесь устраивают множество лавок с едой. В это время на светлой и просторной территории святилища проводятся многочисленные традиционные синтоистские ритуалы. Существует ряд церемоний, в ходе которых молятся о хорошем здоровье в новом году, в том числе Кагура хадзимэ сики, «церемония начала ритуальных танцев кагура», которая посвящается почитаемому здесь божеству в первый день Нового года.



Церемония начала танцев кагура (1 января, 7:00). Восемь учеников местной начальной школы выступают в танцевальном зале (фотографию предоставил Харада Хироси)

«Ритуал Божественного изгнания духов» Дзёма синдзи, во время которого в большую мишень стреляют из лука, чтобы отогнать злых духов, знаменовал для самураев Камакуры начало работы в новом году, и этот обычай сохранился до наших дней. На церемонии Тёна хадзимэ сики, «Начала рубки», для работ по строительству святилища используются традиционные плотницкие инструменты. В ходе ритуала связанные со строительством люди молятся о безопасности в наступающем году.

Обратите внимание также на костюмы, которые являются концентрированным выражением традиций. Служащие божеству мужчины носят официальную одежду самураев сокутай и деревянную обувь асагуцу. Белые кимоно с красными штанами андон бакама, в которые одеты девушки, напоминают наряды, которые носили придворные дамы в период Хэйан (794-1192). Ощутить утончённость самурайской культуры можно и в звуках музыки гагаку, исполняемой на старинных инструментах, таких как флейты хитирики, во время выступления танцев кагура.



«Ритуал Божественного изгнания духов» Дзёма синдзи (5 января, с 10:00). На обратной стороне мишени написан иероглиф «демон», церемония призвана изгнать злых духов (фотографию предоставил Харада Хироси)



Церемония «Начала рубки» Тёна хадзимэ сики (4 января, 13:00). В ходе ритуала воспроизводятся традиционные плотницкие работы с использованием топоров и других инструментов, работа сопровождается песней строителей (фотографию предоставил Харада Хироси)

В Малый Новый год (примерно 15 января) люди по всей стране сжигают новогодние украшения кадомацу, «ограждающие верёвки» симэнава и другие ритуальные предметы. Этот народный обычай, который в зависимости от региона называют Дондояки, Сагитё и т. п., уходит корнями в период Камакура. На празднике Сагитё в святилище Цуругаока Хатимангу традиционно устанавливают конусообразный объект сайто, сделанный из новогодних украшений и покрытый соломой. Собравшиеся прихожане возносят молитвы, глядя на дым от впечатляющего костра.

Начало года, когда проводится множество религиозных церемоний, предоставляет прекрасную возможность прикоснуться к традиционной культуре, и особенно стоит в это время посетить Камакуру.



Церемония Сагитё (15 января с 7 утра). Перед святилищем устанавливается алтарь, а после церемонии подношения сжигаются (фотографию предоставил Харада Хироси)

Фотографии и текст: Харада Хироcи

Фотография к заголовку: Святилище Цуругаока Хатимангу в новогодний период. Паломники выстраиваются на большой каменной лестнице, ведущей к главному святилищу (фото Харада Хироcи)