Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом
Новогодние мероприятия в святилище Цуругаока Хатимангу в Камакуре: 800-летняя история самурайской культуры в древних синтоистских ритуалах
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Сердце древнего самурайского города
Город Камакура (префектура Канагава) 800 лет назад стал политическим центром страны –здесь находилось первое военное правительство Японии. В отличие от Нары и Киото, где правила аристократия, здесь господствовала атмосфера простоты и силы.
Минамото-но Ёритомо основал свой сёгунат в Камакуре, поскольку это была естественная крепость, окружённая горами и морем, а также важный транспортный узел. Более того, это место было связано с предками Ёритомо, почитавшими Хатимана, божество-хранителя рода Минамото, что играло свою роль в контроле над военными родами региона Канто. Для подкрепления «легитимности» правления рода Минамото Ёритомо вскоре после вступления в Камакуру переместил святилище божества-покровителя, находившееся недалеко от пляжа Юигахама, в место ближе к резиденции сёгуна. Так появилось нынешнее святилище Цуругаока Хатимангу.
С тех пор святилище оставалось на том же месте, и сейчас это географический и культурный центр Камакуры. Паломнический маршрут Вакамия-оодзи проходит с юга на север через город от моря и является отправной точкой развития города. Постройки святилища несколько раз сгорали из-за войн и стихийных бедствий, но Хонгу, Главное святилище, и святилище Вакамия, признанные важными культурными ценностями, были восстановлены ещё сёгунатом Эдо (1603-1868). При этом многие синтоистские ритуалы, включающие обычаи и костюмы периода Камакура, сохранились до наших дней.
Древние синтоистские ритуалы в одном из самых популярных святилищ в Японии
Каждый год в первые три дня Нового года святилище Цуругаока-Хатимангу посещают 2,5 миллиона человек. Оно переполнено людьми, которые приобретают стрелы хамая – талисманы, призванные отпугивать злых духов. В святилище становится очень оживлённо, здесь устраивают множество лавок с едой. В это время на светлой и просторной территории святилища проводятся многочисленные традиционные синтоистские ритуалы. Существует ряд церемоний, в ходе которых молятся о хорошем здоровье в новом году, в том числе Кагура хадзимэ сики, «церемония начала ритуальных танцев кагура», которая посвящается почитаемому здесь божеству в первый день Нового года.
«Ритуал Божественного изгнания духов» Дзёма синдзи, во время которого в большую мишень стреляют из лука, чтобы отогнать злых духов, знаменовал для самураев Камакуры начало работы в новом году, и этот обычай сохранился до наших дней. На церемонии Тёна хадзимэ сики, «Начала рубки», для работ по строительству святилища используются традиционные плотницкие инструменты. В ходе ритуала связанные со строительством люди молятся о безопасности в наступающем году.
Обратите внимание также на костюмы, которые являются концентрированным выражением традиций. Служащие божеству мужчины носят официальную одежду самураев сокутай и деревянную обувь асагуцу. Белые кимоно с красными штанами андон бакама, в которые одеты девушки, напоминают наряды, которые носили придворные дамы в период Хэйан (794-1192). Ощутить утончённость самурайской культуры можно и в звуках музыки гагаку, исполняемой на старинных инструментах, таких как флейты хитирики, во время выступления танцев кагура.
В Малый Новый год (примерно 15 января) люди по всей стране сжигают новогодние украшения кадомацу, «ограждающие верёвки» симэнава и другие ритуальные предметы. Этот народный обычай, который в зависимости от региона называют Дондояки, Сагитё и т. п., уходит корнями в период Камакура. На празднике Сагитё в святилище Цуругаока Хатимангу традиционно устанавливают конусообразный объект сайто, сделанный из новогодних украшений и покрытый соломой. Собравшиеся прихожане возносят молитвы, глядя на дым от впечатляющего костра.
Начало года, когда проводится множество религиозных церемоний, предоставляет прекрасную возможность прикоснуться к традиционной культуре, и особенно стоит в это время посетить Камакуру.
Фотографии и текст: Харада Хироcи
Фотография к заголовку: Святилище Цуругаока Хатимангу в новогодний период. Паломники выстраиваются на большой каменной лестнице, ведущей к главному святилищу (фото Харада Хироcи)