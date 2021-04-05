Школы тэракоя: стереотипы и реальность образования в период Эдо

В школах тэракоя в период Эдо дети простых людей учились чтению, письму и счёту, но что не менее важно – в них уделяли большое внимание дисциплине и воспитанию полноценного человека. Возможно, современное образование может многому научиться на их примере.

Образование в широком смысле слова, то есть превращение младенца в полноценного человека – это дело, требующее совместных усилий многих людей, и человечество вынуждено продолжать заниматься этим с давних времён для выживания как вида. Даже с развитием цивилизации и науки в современном обществе это непростое дело не удаётся рационализировать и облегчить. Школьную систему всеобщего образования, которую можно назвать воплощением сути современного образования, потрясают проблемы отказов посещать школу и издевательств, а местные сообщества, которые поддерживают систему, сами переживают внутренний коллапс из-за нуклеаризации семьи, роста числа затворников-хикикомори, детской бедности и жестокого обращения с детьми. Видя такое плачевное состояние образования, мне думается, что пришла пора пересмотреть наши взгляды на систему образования в период Эдо, от которой отказались в современном образовании, считая её пройденным этапом.

Унификация стиля письма в масштабах страны

Период Эдо был беспрецедентной эрой мира, Pax Tokugawana, в истории Японии. От «замирения годов Гэнна», когда Токугава Иэясу в ходе летней осакской кампании уничтожил род Тоётоми, до возвращения власти императору в 1867 году в Японии на протяжении двух с половиной веков царил мир. Хотя в наши дни период Сэнгоку («Эпоха воюющих провинций», втор. пол. XV-конец XVI вв.) пользуется широкой популярностью с связи с бумом интереса к японской истории, но простые люди жили в постоянном страхе перед массовыми убийствами, грабежом, являлись предметом торговли и объектом прихотей других в раздираемой войной стране, а мир Токугава дал долгожданное облегчение.

Период Эдо подчас воспринимается как мрачное время, когда военное сословие сковало общество, установив сословное разделение на крестьян, ремесленников и торговцев, однако как обстояли дела на самом деле? Мир Токугава смог просуществовать в течение двух с половиной столетий благодаря тому, что Токугава порвали с практикой насаждения политики военной силой и взяли курс на гуманное правление, проводя просвещённую политику верховенства закона при помощи бюрократического аппарата. Постоянное поощрение к созданию новых рисовых полей привело к увеличению площади обрабатываемой земли вдвое, благодаря чему раскалывались большие семьи и усиливалась независимость мелких крестьян и отделившихся семейных ветвей, которые смогли владеть землёй и усадьбами. Годовой налог унифицировали и пресекли практику произвольного взимания поборов, деревням выдавали документ о распределении налогов и расписки в получении, весь контроль над фермерами осуществлялся через бюрократические процедуры, а это стало возможным благодаря тому, что все документы от Эдзо (Хоккайдо) на севере до Рюкю на юге страны писали одним и тем же письменным стилем о-иэ-рю.

Система образования, которую поддерживала жажда к образованию у простых людей

В связи с активизацией экономики и повседневной жизни в мирный период письменные договорные процедуры стали незаменимыми не только для торговцев, но и для фермеров, они помогали предотвратить проблемы при коммерческих сделках, продаже земли, денежных займах и наследовании семейного имущества. В результате в обществе периода Эдо письменная культура в виде умения читать и считать стала необходимой. Человек, не умеющий прочитать правительственные объявления косацу и офурэ или документ от другого человека, рисковал быть обманутым и столкнуться с неприятностями.

С другой стороны, сёгунат проводил политику, поощряющую крестьян и горожан жить в своих деревнях и городах, иметь собственные дома, чтобы содержать свои семьи, и быть независимыми. Чтобы сохранить дом и продолжать семейное дело в будущем, ребёнок должен вырасти в полноценного взрослого, который сможет хорошо распорядиться наследством. Из-за этого резко выросла жажда к образованию у простых людей, которые хотели учить детей грамоте и счёту, и повсюду появились школы при буддийских храмах – тэракоя. Сёгунское правительство в принципе не вмешивалось в гражданские дела, поэтому кто угодно мог без всякой лицензии свободно открыть тэракоя.

Учебная программа от начального до высшего уровней

Говорят, что на Японском архипелаге было около 60 000 деревень, и практически столько же тэракоя, для которых как минимум нужен был один учитель и одна комната. По сравнению с современными школами системы образования, которые находятся под управлением национального правительства, определяющего устройство школьного здания, квалификацию учителей, утверждает учебники и организацию учебной программы, школы теракоя, которые и посещать было не обязательно, расцениваются на ступень или две ниже с точки зрения объёма знаний, но на самом деле они были совсем другими. Поступление в школу и уход из неё были добровольными, основу образования составляло обучение чтению и письму, а конкретное его содержание определял сам учитель, которому родители, стремящиеся дать знания детям, платили за уроки. Эта образовательная система воспитания самостоятельных людей, которая опиралась на независимость родителей, была совершенно функциональной.

В тэракоя, где обучались совместно мальчики и девочки, занятия не проводились в форме лекции. Учитель занимался с каждым учеником индивидуально, выдавая каждому написанные от руки учебные материалы в соответствии с уровнем и способностями ученика. Сохранилось 7000 типов существующих текстов (1000 из которых предназначены для девочек), информация в них дана вразброс и часто считается, что такие тексты, которые называли орай, «проход», не дают системного образования иероглифической культуре, но это тоже недоразумение – на самом деле в тэракоя по всей стране практическая программа обучения грамотно составлялась исходя из потребностей конкретных учеников.

Посмотрим на пример обучения во второй половине XIX века в тэракоя «Цукумоан» в деревне Хараного (сейчас – на территории г. Маэбаси) уезда Сэта провинции Кодзукэ. Прежде всего изучали предмет гэмпэйтокицу, 115 иероглифов имён людей, начинающееся с фамилий знаменитых родов Тайра, Минамото, Фудзивара и Татибана. Затем учили мурана, «названия деревень». Далее шёл предмет кунидзукуси-гундзукуси, «изучение провинций и уездов», названия 66 провинций страны и уездов провинции Кодзукэ. Все ученики запоминали иероглифы от гэмпэй до кунидзукуси по материалам, которые от руки писал учитель. Вначале дети учились читать и писать имена людей и запоминали названия окрестных деревень, уездов, провинций страны и географию окрестностей, узнавая о географии сначала близких, а потом и далёких мест. Всё это входит в необходимый для общественной жизни базовый минимум знаний – можно назвать это учебниками для начинающих.

Для дальнейшего обучения было подготовлено несколько курсов в зависимости от способностей каждого ученика и его семейных обстоятельств. На среднем уровне преподавали «Ежегодные мероприятия» о деятельности в течение года и «законы пятидворок», где были собраны распоряжения властей, а на продвинутом уровне – «Учебник торговли» Сёбай орай и сборник «Тысяча знаков о делах в мире» Сэва сэндзимон, где были собраны знания, важные для выживания в мире. Использовались и документы, применяемые в реальной жизни, такие как кредитные расписки, договора о продаже сельскохозяйственной земли, пропуска для прохода через заставы сэкисё тэгата.

Дисциплина в тэракоя

Существует представление, будто бы в тэракоя учили только чтению, письму и счёту, а дисциплине особого внимания не уделяли, но это не так. Учитель прикладывал много усилий, чтобы научить вежливости учеников, избалованных родителями. Юяма Бунъэмон из деревни Ёсикубо уезда Сунто в провинции Суруга (в настоящее время город Ояма, префектура Сидзуока) в тэракоя исповедовал принцип «остаточной силы», исходя из изречения Конфуция в «Беседах и суждениях» (Лунь юй): «Если после действий остаётся сила, занимайтесь науками», – иными словами, если остаются силы после того, как человек практикует мораль, тогда ему стоит заняться обучением, мораль ставилась прежде образования. Право учиться имели те, кто выполняет сыновний долг перед родителями, хорошо ладит с братьями и сёстрами в доме, а вне дома честны и человеколюбивы в своих делах.

В 1844 году (15 год Тэмпо) для претворения этих идеалов в жизнь он представил детям и родителям «18 правил этикета для детей». Я хотел бы представить некоторые из них.

Сев в позу сэйдза (подогнув ноги под себя), положить руки на татами, склонить голову, спокойно приветствуя, и один за другим отправиться на свои места.

Когда заходят гости, подать поднос с табаком и чай, все вместе совершают поклон.

В присутствии гостей читать, не повышая голоса.

Для большой и малой нужды выходить только по одному.

С друзьями вести себя как с братьями, нужно хорошо вести себя друг с другом до конца.

Все споры и ссоры возникают потому, что участники плохие, поэтому родители не должны оспаривать каждый конкретный случай.

Если уходите, когда не можете попрощаться с учителем, попрощайтесь с другими учениками. Дома, когда вы едите по утрам и вечерам, каждый раз благодарите родителей перед едой.

Утром не спите подолгу, омойте водой лицо, поклонитесь Небесному пути и предкам.

Каждый день читать эти статьи вслух, воспитывая в себе правила приличного поведения.

От изучения этикета в школьном зале до обхождения с гостями – всё начинается и заканчивается поклонами. Родителям запрещалось вмешиваться в разбор ссор между учениками, связь между учеником и учителем, как считалось, продолжается на протяжении трёх перерождений, и ученикам предписывалось заботиться о товарищах по школе как о друзьях на всю жизнь. Правила требовали даже рано просыпаться, умыться и поклониться Небесному пути и предкам, благодарить родителей во время приёма пищи. Обучение наукам в тэрагоя действительно было организовано по принципу «остаточной силы», ведь существовало опасение, что увлёкшийся книжной учёностью человек может оторваться от жизни, погубить себя и опозорить семью, и потому дисциплина была такой же частью обучения, как приобретение навыков чтения и письма.

Обучение в юношеских группах вакамоногуми и воспитание полноценного человека

Юношеские группы вакамоногуми, которые в суровых условиях воспитывали полноценных людей, унаследовали дисциплину тэракоя. Говорят, были и женские группы мусумэгуми, но материалов о них нет, поэтому подробно о них ничего не известно.

Вакамоногуми – это образовательная система, в которой молодых людей приучали к неписаным местным обычаям путём определённых действий и передачи устной традиции, формируя полноценных членов общества. Они были организованы по возрасту в деревнях и посёлках; в возрасте 15 лет, независимо от достатка или положения семьи все они расставались с детством и становились «молодыми людьми» (вакамоно). Разлучённые со своими родителями, они спали в общих домах нэядо и жили группой в соответствии со строгими правилами и нормами, которые требовали абсолютного подчинения по возрасту. Там происходила передача культуры не через письмо, а посредством устной речи и жестов. Молодых людей делали членами общества, не допуская вмешательства официальных лиц и родителей. В наше время, получившая клеймо пережитка феодализма, эта система перешла в форму организации традиционных праздников, и можно сказать, что она совершенно исчезла из современной школьной системы, которая направлена в первую очередь на развитие индивидуальности и способностей.

Образовательные возможности периода Эдо состояли из письменной культуры обучения чтению, письму и счёту, которую подкрепляло соперничество в ходе не использующего письма обучения традиции в группах юношей и девушек. В этой системе чувствовалось сильное устремление воспитать полноценного человека, и на примере образования в период Эдо современные люди могут многому научиться.

Фотография к заголовку: Картина неизвестного автора, изображающая тэракоя (Aflo)