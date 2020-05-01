Жестокое обращение с детьми: рекордно высокое количество случаев в 2019 году

В 2019 году в Японии зарегистрировано 1972 случая жестокого обращения с детьми, пострадал 1991 ребёнок. Это рекордно высокое количество, и в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году. 54 ребёнка погибло. Полиция зарегистрировала 98 222 случая обращений в консультационные детские центры, и это тоже рекордный показатель.

Согласно сводке Национального полицейского управления Японии, по характеру жестокого обращения случаи физического насилия составляли наибольшее число, 1641 случай. Сексуальное насилие отмечено в 246 случаях, и психологическое в 50 случаях. Небрежное обращение либо отказ в удовлетворении нужд ребёнка – 35 случаев. Ведущаяся с 2003 года статистика показывает, что первые по распространённости позиции не менялись, но психологическое насилие, ранее занимавшее четвёртое место, с 2015 года обогнало небрежное обращение.

Жестоко обращались с детьми 2024 человека. Больше всего раскрыто случаев физического насилия, чаще всего виновниками были биологические отцы (801 человек), биологические матери (492 человека), приёмные отцы либо отчимы (195 человек), сожители матери (143 человека). В случаях сексуального насилия также чаще всего виноваты мужчины. При психологическом насилии чаще виноваты биологические матери (23 человека), то же относится и к случаям небрежного обращения и отказа в удовлетворении нужд ребёнка (28 человек), за ними идут биологические отцы (20 и 12 соответственно).

По данным полиции, с каждым годом растёт и количество обращений в консультационные детские центры, достигнув в 2019 году 98 222 случаев. Полиция приняла меры защиты в отношении 5553 детей, что значительно больше количества в 4571 человек в предыдущем году.

С другой стороны, количество погибших детей, хотя и колеблется в сторону повышения и понижения, показывает тенденцию к уменьшению. В 2019 году погибло 54 человека, это почти наполовину меньше 98 человек в 2018 году. По типам убийств в 21 случае это было самоубийство вместе с ребёнком, в 8 случаях – сразу после родов, и 25 других случаев.

Существует мнение, что в последние годы растёт количество случаев насилия, не вызывающего телесных повреждений, и физического насилия, не приводящего к смерти. Кроме того, высказывают предположение, что причины увеличения количества раскрываемых случаев жестокого обращения и выявления пострадавших детей могут лежать и в увеличении общественного осознания проблемы, и в том, что полиция стала тщательно расследовать и производить задержания в случаях жестокого обращения.

Фотография к заголовку: Graphs/PIXTA

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