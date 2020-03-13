Полиция Японии в 2019 году зарегистрировала 1972 случая жестокого обращения с детьми
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Токио, 12 марта (Jiji Press). Японская полиция в 2019 году выявила 1972 случая жестокого обращения с детьми, в результате которых пострадал в общей сложности 1991 человек в возрасте до 18 лет; обе цифры рекордные для Японии, как показали опубликованные данные исследования Национального агентства полиции.
Число детей, которых полиция в срочном порядке взяла под охрану в связи с опасной для жизни ситуацией, увеличилось на 982 человека по сравнению с предыдущим годом до 5553 человек. Это число постоянно увеличивается с момента появления сопоставимых данных в 2012 году.
Этот рост, по-видимому, отражает активизацию полиции в отношении дел о жестоком обращении с детьми, причём количество связанных с этим сообщений увеличивается благодаря росту общественного интереса к этому вопросу и укреплению сотрудничества с детскими консультационными центрами.
Однако усиление мер по борьбе с жестоким обращением с детьми по-прежнему остается неотложной задачей, поскольку трагедии с участием детей никогда не прекращаются. В течение года 54 ребенка умерли от жестокого обращения, в том числе 21 из них погибли в результате убийств и самоубийств. Общественный резонанс вызвала смерть Курихары Миа в г. Нода преф. Тиба, которая умерла в возрасте 10 лет из-за предполагаемого насилия со стороны ее отца.
Количество случаев физического насилия составило 1641, что составляет около 80% от общего числа выявленных случаев. Количество случаев сексуального насилия составило 246, случаев психологического насилия – 50, пренебрежения нуждами ребёнка – 35.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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