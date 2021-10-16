На востоке – соба, на западе – удон: региональные предпочтения лапши в в Японии

Исследование вкусовых предпочтений по регионам показало, что жители Хоккайдо любят лапшу разных видов. Хотя Хоккайдо имеет имидж «зоны рамэна» из-за наличия множества известных брендов этого блюда в Саппоро и Асахикаве, немало людей здесь очень любят гречневую лапшу соба и западные макаронные изделия.

Когда вы гуляете по городу и чувствуете запах бульона даси, вам может захотеться съесть лапши. Что это будет, удон или соба? Опрос, проведенный Исследовательским институтом JMA (JMA Research Inc.) и охвативший 5000 респондентов в возрасте от 20 до 79 лет по всей стране, показал отчётливые различия в предпочтениях по регионам.

На предложение выбрать любимые блюда из более чем 60 вариантов гречневую лапшу соба выбрали 70,8% респондентов на Хоккайдо, 66,5% в Кита-Канто и Косин и 65,1% в Тохоку, она очень популярна на востоке и севере страны. С другой стороны, удон пользуется большим спросом в ​​западной части Японии, его выбрали 73,9% на Сикоку и 70,3% на Кюсю. Таким образом, видно чёткое различие в этих показателях между восточной и западной частью Японии.

Из других видов лапши рамэн занимал самые высокие позиции на Хоккайдо (80,6%), за ним следовали Кита-Канто и Косин (77,5%), Тохоку (77,0%) и Хокурику-Ниигата (76,5%). На пасту приходилось более 70% в столичном регионе Токио (74,2%) и на Хоккайдо (73,4%).

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