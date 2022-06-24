[Видео] Возрождение обычая химуро-бираки, «распечатывания ледников»: лето в онсэне Юваку в Канадзаве

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Одним из традиционных летних мероприятий в Канадзаве в преф. Исикава была церемония распечатывания ледников, химуро-бираки, когда глыбы плотно утрамбованного снега, хранящиеся в помещении-леднике, выносят на улицу. Она появилась при правлении рода Кага в самом начале периода Эдо (1603-1868), и драгоценный лёд даже поставляли сёгунам Токугава. По старому календарю мероприятие проходило в первый день шестой луны в разных местах замкового города, помогая жителям превозмогать летнюю жару. В наше время церемонию проводят 30 июня на термальном курорте Юваку-онсэн на гористой окраине города. Это традиционное мероприятие можно рассматривать и как способ получения льда с нулевым энергопотреблением, который соответствует целям устойчивого развития.

С распространением машин для производства льда и холодильников ледники перестали использовать, и в первые послевоенные годы традиция химуро-бираки пресеклась. Однако туристическая ассоциация Юваку-онсэн возродила это мероприятие. Муниципальные власти увидели в этом возможности для развития туризма в регионе, а также восстановили традицию использования снега для сохранения продуктов питания. Чтобы добиться оптимальной изоляции в леднике, яма для льда углублена в землю и облицована бетоном, а сверху накрыта соломенной крышей. Горожане принимают участие в укладке снега в ледник, это происходит ежегодно в последнее воскресенье января.

В период Эдо простые горожане летом не имели доступа ко льду, но в первый день шестой луны они ели химуро мандзю, круглые лепёшки, напоминающие ледяные шарики, и молились о хорошем здоровье. Помня об этом, производители традиционных японских сладостей в префектуре и сейчас производят и продают традиционное угощение с середины до конца июня.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

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